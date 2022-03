Ministeries

‘Het nieuwe Griekenland heeft zich opgericht na de crisis’

Griekenland heeft na de crisis in 2008 hard gewerkt om uit de financiële crisis te komen, zegt de Nederlandse ambassadeur in Athene, Susanna Terstal. Nederland en Griekenland werken behalve op economische gebied ook samen in NAVO en Europees verband. ‘Nederland ziet Griekenland vaak nog steeds als een land-in-crisis, maar Griekenland werkt hard aan de toekomst.’

Beeld: © Ambassade Griekenland Susanna Terstal is sinds augustus vorig jaar de Nederlandse ambassadeur in Athene. Sindsdien is ze druk bezig het land te leren kennen. Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is helaas sindsdien twee keer uitgesteld – vanwege de corona-pandemie en de oorlog in Oekraïne. ‘Dat is jammer, omdat zo’n staatsbezoek een uniek moment is om de samenwerking tussen Nederland en Griekenland te tonen. We hopen dat het koninklijk paar volgend jaar alsnog komt.’

Hoe is het beeld van Nederland in Griekenland?

‘Verrassend genoeg is het beeld behoorlijk positief. Toen ik ambassadeur werd dacht ik dat ons land niet populair is bij veel Grieken vanwege de kritische opstelling van Nederland tegenover Zuid-Europa aan het begin van de financiële crisis in 2008. Dat sentiment leeft nog wel in Italië en Portugal, maar nauwelijks hier.’

‘Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben hoe Griekenland zich na die enorme crisis heeft opgericht. Er zijn nog steeds problemen: het leven hier is bijvoorbeeld duur terwijl de lonen laag liggen, maar er gebeuren veel mooie dingen, ook in de samenwerking tussen Griekenland en Nederland. Er is minder bureaucratie dan voorheen en de digitalisering van het land zet grote stappen. Wederzijdse politieke bezoeken, bijvoorbeeld van minister Hoekstra, zijn een mooi moment om de aandacht te vestigen op deze ontwikkelingen.’

Beeld: © Nederlandse ambassade Griekenland Op welke manieren werken Nederland en Griekenland samen en op welke thema’s? ‘Nederland en Griekenland werken samen in de EU aan een solidaire en duurzame oplossing voor het migratieprobleem. Dat was in 2015 zichtbaar toen Lesbos werd overspoeld met vluchtelingen, met alle gevolgen voor de inwoners en de toeristenindustrie. Nu zitten er nog vijftienhonderd vluchtelingen op het eiland. Ik heb met de burgemeester van Lesbos gesproken en hij vertelde wat een impact dit op de inwoners heeft gehad. Ook nu zien we dat dit weer een terugkerend thema is. Samen met Griekenland werken we hier binnen de EU aan.’ ‘Duurzaam ondernemen is een ander belangrijk thema. Duurzaamheid en dan vooral water en watertekort zijn een groot probleem hier. Griekenland merkt al een aantal jaren de gevolgen van de klimaatverandering. De afgelopen zomers waren kurkdroog en er waren gigantische bosbranden. Als je door Griekenland reist zie je overal zwartgeblakerde heuvels. Dit heeft zijn weerslag op het toerisme en op de landbouw. De vraag is dus hoe je efficiënt water gebruikt en ervoor zorgt dat het meer oogst oplevert. Nederland heeft hier veel kennis over.’

'Veel Griekse jongeren studeren in het buitenland en blijven daar wonen, terwijl Griekenland hoogopgeleide mensen hard nodig heeft.'

Het platform Orange Grove is een succesvol initiatief van de ambassade. Kunt u daar iets over vertellen?

‘Orange Grove is een prachtig initiatief van een van mijn voorgangers. Het is een platform om startende Griekse ondernemers verder te helpen met kennis en hulp van Nederlandse en Griekse ondernemers. Jaarlijkse organiseren we een wedstrijd The Squeeze, met pitches van jonge ondernemers. De winnaar krijgt een reis naar Nederland met een 'tailormade' programma om zijn bedrijf verder te helpen.’

‘Met steun van Orange Grove zijn al een paar heel succesvolle ondernemingen ontstaan. Ik vind het een aansprekende samenwerking die hard nodig is. Veel jongeren verlaten Griekenland. Vaak studeren ze elders in Europa en blijven ze daar wonen vanwege de baanmogelijkheden en de hogere lonen, terwijl Griekenland ondernemende, hoogopgeleide mensen hard nodig heeft.’

‘Een ander Nederlands initiatief is het SDG-House. De SDG’s zijn de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het netwerk van SDG-huizen draagt hieraan bij, straks dus ook vanuit Griekenland.’

'Nederlanders zijn in Griekenland graag geziene gasten.'

Wat moeten Nederlandse ondernemers weten over Griekenland?

‘Kennis van de bureaucratie, wetten en regels uiteraard, dat geldt voor alle ondernemers die buiten Nederland iets willen opzetten. Waar is behoefte aan? Er zijn al veel Nederlanders actief op het gebied van landbouw. Ook is er samenwerking tussen Griekse en Nederlandse ondernemers die werken in de defensie sector. Griekenland heeft behoefte aan technische kennis, nodig voor allerlei innovaties. Ze zijn bezig internationale handel te integreren in het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals ook al in Nederland is gebeurd. Ook hier heeft Nederland onze expertise aangeboden.’

Wat wilt u bereiken in uw periode als ambassadeur?

‘Nederlanders zijn in Griekenland graag geziene gasten. Er is veel goodwill naar ons land. Ik wil graag bijdragen aan een realistisch beeld van Griekenland in Nederland, zodat Nederlanders bij Griekenland niet alleen meer aan de financiële crisis denken. Hopelijk blijft het Nederlandse publiek bij wat ik in mijn eerste half jaar als ambassadeur heb gezien, namelijk allerlei voorbeelden van innovatie en modernisering in een land dat zich uit de crisis heeft opgericht.’