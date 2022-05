Ministeries

Ambassadeur Daphne Bergsma over ondernemen in Polen: 'Veel groeipotentie'

Voor Nederland staat Polen op de achtste plaats als exportbestemming en op de tiende plaats als land van oorsprong voor onze invoer. Van alle landen in Centraal-Europa is Polen onze belangrijkste handelspartner. Wat kan de Nederlandse ambassade voor ondernemers betekenen? Een interview met ambassadeur Daphne Bergsma.

Beeld: © Pixabay Hoe zou u de handelsrelatie tussen Nederland en Polen omschrijven? “Sterk, divers en met veel groeipotentieel. Het totale volume van de bilaterale handel in goederen tussen Polen en Nederland groeide in 2021 naar 27,2 miljard euro. Steeds meer Nederlandse bedrijven ontdekken Polen en verdienen er geld met de verkoop van geavanceerde machines, verf en farmaceutische producten. Zelfs in lockdown-jaar 2020 nam de handel tussen beide landen toe. Voor Nederland staat Polen op de achtste plaats als exportbestemming en op de tiende plaats als land van oorsprong voor onze invoer. Van alle landen in Centraal-Europa is Polen onze belangrijkste handelspartner.”

De impact van de coronapandemie was dus beperkt? “Bepaalde sectoren, zoals de doe-het-zelf-branche, exporteerden juist goed in die periode. Interessant is ook dat nearshoring in de belangstelling staat: we krijgen momenteel veel vragen van bedrijven die geen nieuwe productielocaties meer willen bouwen in Azië, maar dichterbij huis kijken. Voor Nederlandse ondernemers die al actief zijn in Duitsland, is Polen maar een klein eindje verder.”

Polen telt zo’n 3.500 Nederlandse bedrijven.

“Nederlandse boeren, IT-ondernemers en transporteurs kwamen hier na de omwenteling in 1989 hun geluk beproeven. Veel midden- en kleinbedrijven hebben een productiefaciliteit in Polen. Het Nederlandse Thaumatec in Wroclaw ontwerpt en produceert bijvoorbeeld slimme apparaten voor de gezondheidszorg, waarbij ze gebruikmaken van kunstmatige intelligentie. Verder zijn er relatief veel transportbedrijven. Overal zie je vrachtwagens van Raben rijden. En wist je dat sommige bedrijven hier hun shared service center hebben? Lage lonen en een relatief hoog opgeleide bevolking maken Polen aantrekkelijk. Het meest dankbare werk dat wij doen, is het helpen van Nederlandse nieuwkomers op de Poolse markt. We informeren over politiek, economie en cultuur, brengen bedrijven in contact met de juiste personen en organisaties handelsmissies en ‘match-making’ met Poolse bedrijven.”

Beeld: © Rijksoverheid In welke sectoren liggen kansen voor Nederlandse ondernemers? “Uit de marktstudies die we laten uitvoeren, blijkt dat er volop kansen liggen op het gebied van hernieuwbare energie. Het meeste potentieel? Windenergie op zee! Polen wil enorme windparken bouwen in de Baltische Zee. Dat betekent kansen op het gebied van installatie, beheer en onderhoud. Samen met de Nederlandse WindEnergie Associatie organiseert de ambassade een conferentie over windenergie op zee. Daarnaast zijn veel Polen de luchtvervuiling zat: steden investeren in vergroening en openbaar vervoer. Er is grote interesse in Nederlandse IT-oplossingen, laadstations, duurzame mobiliteit en slimme stadsontwikkeling. Alfen, een Nederlandse fabrikant van laadpalen voor elektrische voertuigen, timmert aan de weg in allerlei Poolse gemeenten. Om verschillende partijen bij elkaar te brengen, organiseren we het New Mobility Congress. Verder is de vraag naar spoorwegonderdelen, treinbesturings- en seinstelsels en rollend materieel groot. Ook dit jaar organiseren we daarom een Rail Freight Summit.”

Circulaire economie staat nog in de kinderschoenen in Polen. Liggen daar mogelijkheden voor pioniers?

“Jazeker! Jaarlijks organiseert de ambassade de Circulaire Economie Week om inspirerende voorbeelden te delen. Het Nederlandse bedrijf Van Werven opende een recyclingfabriek in Wroclaw, waar oude kleding wordt gerecycled tot textiel. We hebben dat bedrijf geholpen met hun lobby om de Poolse regels zo aan te passen dat de recycling-industrie groener kan functioneren.”

Met welke verschillen moeten ondernemers rekening houden?

“Er zit veel energie, creativiteit en gretigheid in de relatief jonge Poolse economie. Nederlanders zien Poolse ondernemers als toegewijd, degelijk en pragmatisch. Over het algemeen zijn Polen wat formeler en hiërarchischer. De Poolse bureaucratie verbaast – of frustreert – Nederlandse ondernemers wel eens. Als een bedrijf zich echt benadeeld voelt door de Poolse overheid kunnen we te hulp schieten. We gaan daar wel zuinig mee om, want er zijn vaak andere kanalen beschikbaar en willen ons kruit niet te snel verschieten bij de Poolse overheid. Belangrijkste verschil: in Nederland zijn ondernemers, overheden en kennisinstituten het gewend om samen aan oplossingen te werken. Die aanpak is in Polen minder sterk ontwikkeld. De ambassade probeert verschillende partijen dan ook met elkaar in contact te brengen.”

Beeld: © Rijksoverheid

Hoe ondersteunt de Nederlandse ambassade ondernemers?

“Elk Nederlands bedrijf met een economische vraag proberen we zo goed mogelijk verder te helpen. Voor Nederlandse ondernemers die duurzaam willen ondernemen zetten we een stapje extra. De Sustainable Development Goals staan hoog in ons vaandel: we proberen die doelen samen met bedrijfsleven te vertalen naar de praktijk. Zo wil een ontwikkelaar van vegetarische producten een fabriek bij Szczeczin bouwen voor de productie van plantaardige eiwitten, als grondstof voor vleesvervangers. We hebben net de subsidie voor een haalbaarheidsstudie goedgekeurd.

Onze kennis delen we op allerlei manieren met het Nederlandse bedrijfsleven: een-op-een, via social media en evenementen. Zo organiseren we maandelijks met de Nederlands-Poolse Kamer van Koophandel een online talkshow voor Nederlandse ondernemers.”

Op welke manier draagt het werk van de Nederlandse ambassade bij aan de Nederlandse economie?

“Met onze dienstverlening en informatievoorziening gieten we smeerolie in de Nederlandse handelsmachine. Nederlandse bedrijven geven we een duwtje in de rug, zodat ze hun producten of diensten beter kunnen verkopen, of hun activiteiten verder kunnen ontplooien in Polen. Dat brengt inkomsten op voor het bedrijf en draagt bij aan de werkgelegenheid en welvaart in Nederland. Daar doen we het als ambassade voor.”

Dit artikel verscheen eerder in GLOBE Magazine.

