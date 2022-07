Ministeries

Reizen naar Indonesië in 2022: waar moet je aan denken?

De parelwitte stranden van Bali, de jungle van Borneo en grote steden op Java. Het kan weer! Maar een ontspannen vakantie begint natuurlijk met een goede voorbereiding. Gelden er nog coronamaatregelen? En waar moeten vakantiegangers in Indonesië nog meer aan denken? Ambassadeur Lambert Grijns legt het je uit.

Vergroot afbeelding Lambert Grijns kent Indonesië goed. Hij is geboren en getogen op Java en is nu ruim drie jaar ambassadeur in Indonesië. ‘Het is een fijn land, met een mooie combinatie van natuur en cultuur. Mensen zijn heel aardig en gastvrij. En als je de mensen en cultuur respecteert, weet ik zeker dat je een prachtige tijd tegemoet gaat.’

Wat moet je niet vergeten voor vertrek naar Indonesië?

‘Voor Indonesië heb je een toeristenvisum (Visa on Arrival) nodig. Je koopt deze gewoon op het vliegveld. Maar let op: je moet het visum contant afrekenen en je paspoort moet nog minstens zes maanden geldig zijn. Het visum is 30 dagen geldig en kost 500.000 Indonesische Roepia. Dat is ongeveer vijfendertig euro.

Zorg ook voor een reisverzekering met werelddekking en de juiste uitrusting en bescherming tegen infectieziekten. Kijk voor vertrek goed welke vaccinaties en preventieve maatregelen aangeraden worden door het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering.’

Gelden er nog coronamaatregelen?

‘Je hebt geen PCR-test meer nodig om naar Indonesië te reizen. Wel moet je kunnen aantonen dat je minstens twee keer bent gevaccineerd. Voor binnenlandse reizen moet je ook een booster hebben, anders is een antigeentest verplicht. Daarnaast worden mondkapjes hier veel gedragen. Dus ga je pinnen bij een bank, iets kopen in een winkel of neem je een taxi? Draag dan een mondkapje.’

Waar moet je verder op letten tijdens je verblijf?

‘Indonesië is een fijn vakantieland. Je kan er prima alleen reizen, ook als vrouw. Neem wel de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen: loop niet alleen in het donker als je de weg niet kent, draag geen opzichtige sierraden, wees voorzichtig met je telefoon en portemonnee en let goed op zakrollers in drukke toeristische gebieden.

Bekijk ook het reisadvies goed voor vertrek. In Indonesië hebben een aantal gebieden een rood of oranje reisadvies, vanwege kans op onveilige situaties door demonstraties en terroristische aanslagen of kans op natuurrampen.’

Veel toeristen stappen in Indonesië op de scooter. Waar moet je rekening mee houden in het verkeer?

‘Het verkeer is heel vol in Indonesië. De meeste mensen rijden rustig, maar de verkeersregels zijn niet altijd consistent en worden ook niet altijd nageleefd. Draag dus een helm en wees alert. Ook als voetganger is het verstandig om extra voorzichtig te zijn. Let goed op met oversteken en vergeet niet: ze rijden hier links!

En zelf met de auto op pad? Dat raden we af. Bij een verkeersongeluk, ook al is het niet jouw schuld, krijg je vaak te maken met hoge kosten. Huur liever een taxi voor een dag, dat is hier relatief goedkoop.’

In Indonesië betaal je met de Indonesische Roepia. Waar moet opletten tijdens het afrekenen?

‘Eén miljoen roepia heeft een waarde van ongeveer vijfenzestig euro. Met al die nullen kan dat wel eens gaan duizelen en daar kan misbruik van worden gemaakt. Neem dus rustig de tijd om te betalen. En let op: je kan hier in winkels, restaurants of taxi’s bijna nooit met een normale pinpas betalen. Je kan wel geld opnemen bij een ATM en op veel plekken betalen met een creditcard.’

Waar moet je op letten als je een tempel of moskee bezoekt?

‘Mijn belangrijkste advies: beledig nooit iets wat religieus is. Religie is heel belangrijk in Indonesië. Dus respecteer het geloof en gedraag je daarnaar. Op sommige plekken wordt bijvoorbeeld verwacht dat je bedekkende kleding draagt of je schoenen uitrekt.’

Zijn er producten die je niet mag invoeren? Of niet mee terug naar Nederland mag nemen?

‘Op het bezit van zowel soft- als harddrugs staan zware straffen in Indonesië. Neem dus geen risico, koop geen drugs in Indonesië en neem het niet mee vanuit Nederland. Het vervoeren van antieke spullen of levende dieren is ook strafbaar. En schelpen en koraal? Die mogen ook niet mee naar Nederland. Daar kan je een forse boete voor krijgen.’

Wat is jouw favoriete bestemming in Indonesië?

‘Oei, je hebt zoveel mooie plekken in Indonesië… De theetuinen op Java zijn bijvoorbeeld echt de moeite waard. En de oostelijke eilanden, zoals Flores, zijn prachtig!’

