Ministeries

Reizen naar Turkije in 2022: waar moet je aan denken?

We kunnen deze zomer weer genieten van de prachtige zandstranden, het lekkere Turkse eten en de beroemde gastvrijheid van de Turkse bevolking. Om ontspannen van je vakantie te kunnen genieten is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Waar moeten vakantiegangers in Turkije aan denken? Ambassadeur Marjanne de Kwaasteniet legt het je uit.

Vergroot afbeelding Volgens Marjanne zien ze in Turkije de Nederlandse toeristen héél graag komen. Zeker nadat het de laatste twee jaar vanwege de coronapandemie erg stil is geweest in de populaire Turkse badplaatsen. ‘Zolang de Nederlandse toeristen zich aan de lokale wet houden en de gebruiken respecteren, zal ze geen strobreed in de weg worden gelegd om hier een aangename vakantie door te brengen.’

Wat maakt Turkije een fijn vakantieland voor Nederlanders?

‘De natuur in Turkije is prachtig en het land kent veel eeuwenoude archeologische plaatsen die het bezoeken meer dan waard zijn. Maar ook in de winter kan je in Turkije prima wintersporten. Kortom, Turkije is van alle markten thuis.’

De afgelopen jaren waren verschillende coronaregels van kracht. Wat is de situatie nu?

‘Sinds 1 juni 2022 mag je zonder vaccinatie- of test- en herstelbewijs naar Turkije reizen. Bij sommige luchtvaartmaatschappijen wordt het aan de passagier overgelaten of hij/zij wél of niet een mondkapje draagt. Andere maatschappijen hebben deze eis nog wel. We raden nog altijd aan mondkapjes in de handbagage mee te nemen. Verder zijn alle maatregelen hier losgelaten.

Wel is het zo dat de besmettingen momenteel weer oplopen en dat het aanscherpen van maatregelen (bijvoorbeeld mondkapjesplicht in OV) door de Turkse overheid niet kan worden uitgesloten. Wees daar dus op bedacht.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Unsplash / Emre Waar moet ik rekening mee houden tijdens mijn verblijf in Turkije? ‘Het reisadvies voor Turkije is geel, kleinere delen zijn oranje en rood. Bekijk in het reisadvies welke delen dit zijn. In de hete en droge zomers is de kans op bosbranden in Turkije groot en er komen in alle seizoenen ook aardbevingen voor. Blijf daarom op de hoogte van het nieuws en volg altijd de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op. Er staan strenge straffen op het gebruik, bezit en smokkel van verdovende middelen. Verder is het strafbaar als er bij uitreis cultuurhistorische of archeologische spullen in de bagage worden aangetroffen. LHBTIQ wordt in Turkije niet algemeen geaccepteerd; het is verstandig daar rekening mee te houden.’

Waarvoor kunnen vakantiegangers bij de ambassade terecht?

‘De meeste mensen die bij de ambassade aankloppen komen vanwege verloren of verlopen reisdocumenten. Bij de ambassade in Ankara, het consulaat-generaal in Istanbul en bij de honorair consuls in Izmir, Marmaris, Antalya en Gaziantep kan een tijdelijk reisdocument (een laissez passer) worden verstrekt. Als je genoeg tijd hebt, kan je bij de ambassade of het consulaat-generaal ook een nieuw paspoort of Nederlandse Identiteitskaart aanvragen maar dat duurt in de zomer al gauw een paar weken.

Nederlanders melden zich soms ook als zij of een familielid in het ziekenhuis moeten worden opgenomen; als het nodig is helpt de ambassade met vertalen (er worden niet veel vreemde talen zoals Engels gesproken in Turkije). Via het ministerie kan soms ook het contact worden gelegd met bijvoorbeeld de familie in Nederland.’

Zijn er extra dingen waar reizigers op moeten letten als zij met de auto reizen in plaats van met het vliegtuig?

‘Zorg dat de papieren van de auto in orde zijn en zorg er ook voor dat je geldige paspoorten en/of Nederlandse identiteitskaarten bij je hebt. Het is raadzaam de auto in goede technische staat te hebben. De afstand tussen Nederland en Turkije bedraagt meer dan drieduizend kilometer. Rijd dus niet in één ruk door naar Turkije, stop geregeld, pak een hotel om te overnachten en ga daarna weer uitgerust verder op weg.’

Registreren bij de ambassade, alleen bij langdurig verblijf of ook op vakantie?

‘Het is verstandig je zowel bij lang als kort verblijf te registeren bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken. Zo weten de ambassade en het ministerie dat je in het land verblijft en hoe ze je moeten bereiken als dat nodig is. Bij vertrek uit Turkije vragen we om je ook weer af te melden zodat we een zo goed mogelijk beeld hebben van welke Nederlanders er in Turkije verblijven.’

Wil je reizigers naar Turkije nog iets meegeven?

‘Wees voorzichtig met wat je op onder andere sociale media over Turkije schrijft. Het komt voor dat Nederlanders daardoor problemen krijgen bij binnenkomst in Turkije; dat varieert van ontzegging om Turkije binnen te komen tot arrestatie, een uitreisverbod en soms een langdurige rechtszaak.

Houd ook rekening met de lokale regelgeving en gebruiken. In Turkije kan je worden bestraft als je de vlag beledigt. Dat geldt ook voor het beledigen van de Turkse natie, het volkslied of de president.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Unsplash / Adli Wahid

Download de Reisapp

Wil je op de hoogte blijven van het laatste reisadvies? Download de Reisapp van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Douane. Maak Turkije favoriet en krijg meteen een melding als het reisadvies verandert. Je vindt ook alle informatie op NederlandWereldwijd.nl/wijsopreis.

Wijs op reis Download deze video MP4-video

Audiospoor

Ondertitelingsbestand Uitgeschreven tekst (Beeldtitel: Naar het buitenland? Bereid je goed voor! Naast een smartphone met daarop de Reisapp en een gestileerde landkaart staat de tekst: Check het reisadvies. En vervolgens: Is het veilig? En: Zijn er maatregelen bij aankomst? Onderaan in een balk staat de url wijsopreis.nl.)

STILTE (DEZE VIDEO HEEFT GEEN GELUID) (Daarna verschijnt de tekst: Heb je een coronabewijs nodig? (digitaal of op papier) De CoronaCheck-app wordt geopend en het schermpje wordt groen.) (Opnieuw verschijnt er een beeldtekst: Naar het buitenland? Blijf op de hoogte! Download de Reisapp. Op een smartphone wordt de app geopend. Beeldtekst: Maak je bestemming favoriet. Je ontvangt nu automatisch bericht als er iets verandert.) (Naast een reisbusje staat de tekst: Terug naar huis? Weet wat je moet regelen! En daarna: Check het reisadvies.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Beeldtekst: Naar het buitenland? wijsopreis.nl. Het logo van Wijs op Reis.)