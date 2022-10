Op vakantie naar Spanje in de herfstvakantie: hier moet je op letten Ministeries

Op herfstvakantie naar Spanje? Je bent zeker niet de enige Nederlander. Waar moet je aan denken als je naar Spanje reist? Gelden er nog coronamaatregelen? Hoofd consulaire zaken Filiz Deveci van de Nederlandse ambassade in Madrid vertelt het je.

Vergroot afbeelding Waar moeten toeristen in Spanje rekening mee houden? ‘Het reisadvies is groen, dat betekent dat Spanje veilig is om naartoe te reizen. Het is goed om je te houden aan de regels die hier gelden. Een auto besturen met je oortjes in of een koptelefoon op je hoofd is bijvoorbeeld verboden. Het kan je een boete van 80 tot 100 euro opleveren.’ ‘Zorg als je afreist dat je goed bent voorbereid. Maak een kopie of scan van je reisdocument zoals je paspoort. Erg handig bij verlies of diefstal. Het is ook verstandig om je te registreren bij de Informatieservice van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken als je in Spanje bent. Dan houden wij als ambassade overzicht van het aantal Nederlanders in Spanje en kunnen we hen direct informeren bij calamiteiten, zoals een natuurramp.’ ‘Een andere tip gaat over diefstal. Let bij aankomst op de luchthaven op als je wordt aangesproken. Dat kan een truukje zijn. Dieven leiden je af en gaan er vervolgens met je bagage vandoor. Wees ook alert op terrasjes. Leg je telefoon niet voor je op tafel want ook hier wordt vaak een babbeltruuk gebruikt. Mensen vragen de weg en gaan er vervolgens met je telefoon vandoor.’

Waar kan de Nederlandse ambassade toeristen bij helpen?

‘De ambassade in Madrid is bereikbaar in allerlei noodsituaties, bijvoorbeeld bij verlies of diefstal van je reisdocumenten of bij een overlijden. Bel ons alsjeblieft niet als je door de politie wordt aangehouden of als je geld nodig hebt. Daar kunnen wij niet bij helpen. De ambassade mag zich niet mengen in de rechtsgang. Speciaal aan jongeren wil ik de tip geven om contact te houden met het thuisfront, ook bij verlies of diefstal van je mobieltje. Stuur hen bijvoorbeeld een bericht via sociale media over wat er aan de hand is.’

‘Overigens kunnen toeristen in geval van nood ook gratis bellen met een speciaal politiebureau voor toeristen, het Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) (informatie in het Spaans/Engels). Kijk of er een bureau in de buurt is.’

De meeste coronamaatregelen gelden sinds 20 september niet meer in Spanje

Tot afgelopen zomer kende Spanje een aantal eisen voor toeristen, zoals een corona inentings- of herstelbewijs. Hoe is dat nu?

‘Op 20 september zijn de meeste maatregelen afgeschaft. Winkels en musea zijn gewoon open. Je hoeft nu geen coronaherstelbewijs of vaccinatiebewijs meer te laten zien als je vanuit Nederland reist. Ook het gezondheidsformulier, verplicht in te vullen bij aankomst op een vliegveld in Spanje, is afgeschaft.’

‘Als je van buiten de EU naar Spanje reist is het vaccinatiebewijs wel verplicht, ook voor kinderen boven de twaalf jaar. Let wel: in Spanje moet je laatste prik maximaal 270 dagen geleden zijn gezet – ongeveer negen maanden.’

Hoe zit het met maatregelen in Spanje zelf, zoals mondkapjes?

‘Het gebruik van een mondmasker is op sommige plekken in Spanje verplicht, zoals in het openbaar vervoer, zorginstellingen en apotheken. Alle informatie over geldende coronamaatregelen in Spanje kan je vinden op de officiële website voor toerisme (informatie is in het Engels). De maatregelen kunnen altijd veranderen, dus hou dit vooral in de gaten.’

‘Maatregelen kunnen ook anders zijn per regio. Dat is nu niet het geval maar kan altijd veranderen. Het aantal besmettingen is in Spanje momenteel weer aan het stijgen. Download daarom de reisapp voor de maatregelen per land. En bekijk deze website voor lokale maatregelen.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Sam Williams / Unsplash Wat moet je doen als je klachten hebt of daadwerkelijk corona krijgt in Spanje? ‘Bij klachten is het verstandig om je te laten testen. Er zijn in Spanje overal zelftests te koop en er zijn testlocaties waar je een test kan laten doen en snel de uitslag hebt. Een test in een ziekenhuis of kliniek kost wel geld. Een afspraak plan je online of telefonisch, maar direct langs een testlocatie gaan kan ook. Een overzicht testlocaties kan je hier vinden.’ ‘Als je besmet bent met het coronavirus, neem dan je verantwoordelijkheid en ga vijf dagen in quarantaine. Hier wordt niet meer op gecontroleerd zoals eerder wel gebeurde, maar dat betekent niet dat je het dan maar aan je laars moet lappen. Hoestend en proestend door je hotel lopen of in het vliegtuig plaatsnemen is onverstandig vanwege de verspreiding van het virus. En je kan worden aangesproken door hotelpersoneel of stewards op de luchthaven. Dat zijn geen fijne situaties.’ 'Ga goed voorbereid op reis, gebruik je gezond verstand en vooral: geniet van het prachtige Spanje!’