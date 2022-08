Ministeries

Vakantie naar het Verenigd Koninkrijk: hier moet je aan denken

Wil je reizen naar Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland? Check voor je reis of vakantie naar het Verenigd Koninkrijk (VK) altijd het reisadvies, houd rekening met de douaneregels – en neem een geldig paspoort mee. Om ontspannen op vakantie te kunnen is het belangrijk je goed voor te bereiden. Karel van Oosterom, ambassadeur in Londen, geeft je tips om wijs op reis te gaan.

Vergroot afbeelding Karel van Oosterom: ‘Het Verenigd Koninkrijk is een veelzijdig vakantieland. Je hebt hier fantastische steden en stranden, prachtige natuur en cultuur. En wist je dat het een fabeltje is dat het in Londen vaker regent dan in Nederland?’ Ga je op vakantie naar Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland? Dan zijn er een aantal dingen om goed op te letten:

ID-kaart niet geldig in het Verenigd Koninkrijk

‘Nederlanders kunnen alleen nog reizen naar het Verenigd Koninkrijk met een geldig paspoort. Dat komt omdat het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de Europese Unie (EU). Dus met een ID-kaart kom je Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland niet binnen.’

Waar moet je aan denken op reis naar het Verenigd Koninkrijk?

‘Bereid je reis goed voor en houd altijd het actuele reisadvies in de gaten.’ In het reisadvies vind je ook een checklist met dingen die je niet moet vergeten voor vertrek, zoals je paspoort en een goede reisverzekering.

Reis je met het vliegtuig, de ferry of Eurostar? ‘Net als Nederland heeft het Verenigd Koninkrijk deze zomer te maken met drukte op vliegvelden en ferryterminals. Houd rekening met langere wachttijden en zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent.’ Reis je via andere landen naar het Verenigd Koninkrijk? ‘Check dan ook de reisadviezen van de landen waar je doorheen reist. Zo voorkom je onaangename verrassingen. In een land als Frankrijk kan er bijvoorbeeld nog sprake zijn van testverplichtingen.’ Reis je door het Verenigd Koninkrijk? ‘Misschien een open deur, maar vergeet niet: ze rijden hier links! En als je reist met het openbaar vervoer: check de website van de diverse vervoersorganisaties. Deze zomer zijn hier namelijk stakingen en werkzaamheden aangekondigd voor de treinen en verschillende metrolijnen.’

Zijn er regels voor corona in het Verenigd Koninkrijk?

‘In het Verenigd Koninkrijk zijn op dit moment geen inreisbeperkingen door corona. Maar let erop dat de situatie altijd kan veranderen. Houd daarom het reisadvies in de gaten: vóór, tijdens en na afloop van je reis.’ In het reisadvies vind je ook informatie over eventuele coronamaatregelen in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ana Sousa via Unsplash

Wat mag je wel en niet meenemen naar het Verenigd Koninkrijk?

‘Door Brexit is er veel veranderd. Zo hebben zowel de Nederlandse Douane als de Britse Douanes regels voor wat je wel en niet mag meenemen.’ Dat geldt bijvoorbeeld voor:

medicijnen: controleer voor welke medicijnen je een verklaring moet aanvragen om ze mee te kunnen nemen.

controleer voor welke medicijnen je een verklaring moet aanvragen om ze mee te kunnen nemen. huisdieren: als je met je hond of kat heen en weer reist, heb je te maken met specifieke eisen.

als je met je hond of kat heen en weer reist, heb je te maken met specifieke eisen. drugs: neem geen drugs mee naar het Verenigd Koninkrijk. De straffen voor drugssmokkel en drugshandel zijn vaak veel hoger dan in Nederland.

neem geen drugs mee naar het Verenigd Koninkrijk. De straffen voor drugssmokkel en drugshandel zijn vaak veel hoger dan in Nederland. goederen en voedsel: er gelden andere regels voor het meenemen van goederen en voedsel vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland.

Vergroot afbeelding Beeld: © Connor Mollison via Unsplash

Wat moeten Nederlanders doen in geval van nood?

‘Als je direct hulp nodig hebt, bel dan de hulpdiensten via het alarmnummer 112. Ook is de ambassade elk uur van de dag (24/7) bereikbaar via het telefoonnummer van Nederland Wereldwijd +31 247 247 247.’

Waarvoor kunnen Nederlandse reizigers bij de ambassade terecht?

‘De Nederlandse ambassade in het Verenigd Koninkrijk staat klaar voor Nederlandse reizigers. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een tijdelijk reisdocument (laissez-passer) als je paspoort kwijt of gestolen is. Verder zijn we bereikbaar voor advies als er sprake is van een detentie, ongeluk of onverwacht overlijden. Financiële en juridische steun kan een ambassade niet bieden, maar natuurlijk kunnen we altijd met je meedenken en adviseren hoe er bijvoorbeeld geld kan worden overgemaakt door familie of vrienden.’

Meer tips en reisadviezen voor Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland

Wil je niets missen? Volg de ambassade op sociale media. ‘Naast reisupdates vind je er bijvoorbeeld informatie over interessante activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Vooral als er Nederlandse artiesten, kunstenaars of sporters bij betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan het Edinburgh Fringe Festival in augustus. Deze zomer gebeurt er weer van alles!’

Vergroot afbeelding Beeld: © Joel van Houdt

Download de Reisapp

Wil je op de hoogte blijven van het laatste reisadvies? Download de Reisapp van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Douane. Maak het Verenigd Koninkrijk favoriet en krijg meteen een melding als het reisadvies verandert. Lees ook wat wel en niet mee mag in je bagage en wat je moet doen in geval van nood. Alle informatie is ook te vinden op NederlandWereldwijd.nl/wijsopreis.

