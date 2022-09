Reizen naar Qatar voor het WK 2022: dit moet je weten! Ministeries

Ga je naar het WK voetbal in Qatar? Met een goede voorbereiding sta je 1-0 voor. Hou het reisadvies voor Qatar in de gaten. En let op dat er in Qatar andere regels zijn dan in Nederland. Wat je écht moet weten? We geven een voorzet:

In het kort

Lees het hele reisadvies voor Qatar.

Regel een tijdelijk visum (Hayya-kaart) voor Qatar.

18 jaar of ouder? Download en activeer de Ehteraz (corona)-app.

Zorg dat je paspoort nog minstens 6 maanden geldig is.

Ken de regels: Qatar heeft eigen gebruiken en wetten. Sommige dingen zijn strafbaar die dat in Nederland niet zijn.

Blijf op de hoogte: meld je aan bij de ambassade en download de Reisapp.

Lees meer over vervoer, corona en betalen in Qatar.

Check het reisadvies: op weg naar het WK!

Op 20 november begint het WK voetbal voor mannen 2022. Kom je in Qatar het Nederlands elftal aanmoedigen? Hou dan voor én tijdens je reis het reisadvies in de gaten. In het reisadvies staat wat je voor je reis moet doen, en waar je rekening mee moet houden in Qatar.

WK in Qatar: regelen voor vertrek

Ga je voor het WK naar Qatar? Naast je tickets en verblijf moet je een aantal dingen regelen. Die staan uitgebreid beschreven in het reisadvies. Het belangrijkste op een rij:

Hayya-kaart (tijdelijk visum)

Om tijdens het WK naar Qatar te kunnen, heb je een speciaal visum nodig: de Hayya-kaart (Hayya Card). Lees meer in het reisadvies.

Ehteraz-app (coronabewijs)

Iedereen van 18 jaar en ouder moet in Qatar de corona-app Ehteraz downloaden en activeren. Lees meer in het reisadvies.

Geldig paspoort

Je Nederlandse paspoort moet bij vertrek uit Qatar nog minimaal 6 maanden geldig zijn.

Reisverzekering en gezondheidszorg

Denk ook aan een goede reisverzekering die bijvoorbeeld extra medische kosten dekt van ziekenhuisopname. De kwaliteit van de gezondheidszorg is hoog in Qatar. Bijna alle artsen spreken Engels. De kosten van behandelingen liggen vaak hoger dan in Nederland.

Niks vergeten?

Heb je alles geregeld? Loop vooral nog even de reischecklist na – en vergeet natuurlijk je wedstrijdtickets niet.

Qatar: ander land, andere regels

Vergroot afbeelding Beeld: © KNVB Sommige dingen die in Nederland wel kunnen, zijn in Qatar strafbaar. Houd hier rekening mee. Dat is in je eigen belang voor een goed en veilig verblijf. In het reisadvies voor Qatar staat waar je op moet letten. Denk bijvoorbeeld aan hoe je je kleedt, gedraagt en waar je wel en geen alcohol mag drinken.

Verkeer en vervoer in Qatar

Blijf in Qatar opletten in het verkeer. Bestuurders wisselen vaak van rijbaan zonder richting aan te geven. Verkeerslichten kunnen lang op rood blijven staan, dus blijf geduldig. Boetes zijn veel hoger dan in Nederland. Hieronder vind je informatie over de verschillende vervoermiddelen in Qatar:

Metro, bus en tram In Doha, de hoofdstad van Qatar zijn de stadions goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Stadions buiten Doha zijn vaak het best bereikbaar met een shuttlebus. Wanneer je een kaartje hebt voor een wedstrijd, kun je in Qatar op die dag gratis met het openbaar vervoer reizen. Fiets en step Het is mogelijk om (elektrische) fietsen of steps te huren. Er zijn fietspaden, maar let goed op in het verkeer: fietsen in Qatar is niet zo ‘gewoon’ als in Nederland. Taxi Je kunt taxibedrijven zoals Uber, Karwa en Careem makkelijk bereiken via hun eigen apps. Auto huren Een auto huren in Qatar is mogelijk als je een internationaal rijbewijs hebt. Meer informatie via de ANWB.

Geld en betalen in Qatar

In Qatar wordt betaald met de Qatarese rial (QAR). Je kan bijna overal betalen met je bankpas, creditcard of Apple Pay. Check voor vertrek wel even of je jouw betaalpas in het buitenland kan gebruiken. In de stadions en fanzones kan je alleen met contant geld of een Visa-creditcard betalen. Wel zijn er pinautomaten binnen en buiten het stadion om geld op te nemen.

Regels voor corona in Qatar

Iedereen van 18 jaar en ouder is in Qatar verplicht om de Ehteraz-app (Engels) te downloaden en activeren. Ook moet je in Qatar op straat, in openbare gebouwen, in het openbaar vervoer en in de taxi een mondkapje dragen. Let op dat de coronaregels kunnen veranderen: hou daarom het reisadvies in de gaten.

Meer informatie

Natuurlijk blijf je graag op de hoogte van al het WK-nieuws. Maar mocht er in Qatar nog iets anders gebeuren, informeren wij je daar graag over. Dus blijf aan de bal, en mis écht niks met deze tips:

Meld je aan bij de ambassade

Ga je naar Qatar? Registreer je dan eenvoudig bij de ambassade en Informatieservice van Buitenlandse Zaken. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en weet het ministerie van Buitenlandse Zaken dat je in het land bent. Terug naar Nederland? Meld je dan weer af.

Download de Reisapp

Op de hoogte blijven van het laatste reisadvies? Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken en de Douane. Maak Qatar favoriet en krijg meteen een melding als het reisadvies verandert. Lees ook wat wel en niet mee mag in je bagage en wat je moet doen in geval van nood. Alle informatie is ook te vinden op NederlandWereldwijd.nl/wijsopreis.

Hulp in Qatar

Ben je in Qatar en heb je direct hulp nodig? Bel dan de lokale hulpdiensten via het algemene alarmnummer 999 (vanaf mobiele telefoon: 112). Ga bij andere noodgevallen (zoals diefstal of arrestatie) naar de pagina Hulp bij nood, of bel het contactcentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken op het nummer: +31 247 247 247. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de KNVB, en maak er samen met Oranje een prachtig WK van!