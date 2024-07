Ondernemen over de grens: Momo Medical maakt digitale revolutie in verpleeghuizen wereldwijd mogelijk Ministeries

Met een speciaal ontwikkelde app en bedsensoren maakt Momo Medical uit Delft het leven van bewoners én zorgmedewerkers in verpleeghuizen steeds wat makkelijker. In Nederland, maar ook over de grens. CEO Menno Gravemaker vertelt hoe de innovatieve technologie van zijn bedrijf stukje bij beetje de wereld verovert.

Vergroot afbeelding Nederlandse producten en kennis zijn overal ter wereld te vinden. We verdienen ongeveer een derde van al onze inkomsten in het buitenland. Maar die eerste stap naar het buitenland is niet altijd makkelijk. Daarom helpt het ministerie van Buitenlandse Zaken ondernemers met internationale ambities. Bijvoorbeeld door handelsmissies te organiseren samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), met basisinformatie over landen en met subsidies. Ook staat een uitgebreid netwerk van ongeveer 150 Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland klaar om ondernemers te helpen. In de serie ‘Ondernemen over de grens’ vertellen Nederlandse bedrijven over hun internationale ambities en hoe het ministerie van Buitenlandse Zaken hen daarbij helpt.

Inspiratie

Het was zijn eigen oma die Menno op het idee bracht van wat nu Momo Medical heet. Hij vertelt: ‘Ik wilde na mijn studie aan de TU/Delft in eerste instantie mijn bijdrage leveren aan de energietransitie, bijvoorbeeld met het doorontwikkelen van thuisbatterijen en zonnepanelen. Maar toen kwam mijn oma in een verpleeghuis terecht, en daar werd met allerlei verouderde techniek gewerkt die het werk van de zorgmedewerkers en dus de zorg van de bewoners niet ten goede kwam. Toen dacht ik: dat moet toch beter kunnen.’

Zo ontstond rond 2017 het eerste idee voor een bedsensor die de bewegingen van bewoners in een verpleeghuis kan monitoren. Al snel werd een App met de inzichten uit de bedsensor ontwikkeld. Aan dergelijke technologie bleek grote behoefte, want inmiddels is Momo Medical uitgegroeid tot internationale scale-up met afnemers in Nederland, de Verenigde Staten, Canada, België en Duitsland. Menno: ‘De app geeft een overzicht over alle bewoners van het verpleeghuis. Liggen ze veilig en rustig in bed, dan hoeft de aanwezige verplegende niet bij ze naar binnen. Zijn ze op een vreemd tijdstip uit bed, of erg onrustig, dan gaat er juist wel iemand kijken. Het levert verpleeghuizen een grote effectiviteitsslag op, die de nachtrust van bewoners ten goede komt, en natuurlijk ook de werkdruk in een verpleeghuis.’

Hij vervolgt: ‘De BedSense werkt met een app die is te bedienen vanaf een smartphone, en die app verzamelt allerlei data uit de sensor. Dat heeft als extra voordeel dat, op basis van die data, ook voorspellingen kunnen worden gedaan. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om eerder veranderingen in de patronen van bewoners te zien die te maken hebben met het risico op doorligwonden, of juist de kans op valincidenten. Dat komt de veiligheid in verpleeghuizen ten goede.’

Snelle groei

Momo Medical is de afgelopen jaren hard gegroeid, en niet alleen in Nederland, zegt Menno. ‘De BedSense werd in 2020 gelanceerd en in januari 2021 leverden we zo’n 150 van die sensoren aan verpleeghuizen in Nederland. Inmiddels zitten we boven de 12.500, een marktaandeel van ongeveer 10%.’

Die spectaculaire groei deed Momo Medical in 2022 over de grens kijken. Menno: ‘We merkten dat er vraag was naar ons product. Dat verbaasde ons niet, want de Nederlandse zorgsector is zeer innovatief en loopt op veel gebieden voorop in de wereld. Een economische missie naar Toronto in Canada, georganiseerd door de RVO binnen het thema Life Sciences & Health, was voor ons een buitenkans om die markt te ontdekken.’

Menno vervolgt: ‘Die missie heeft ons geen windeieren gelegd. Het consulaat-generaal in Toronto heeft ons warm geïntroduceerd bij allerlei potentiële partners in hun regio. Uiteindelijk is daar ook het contact met de eerste zorgorganisatie die met ons startte uit voortgekomen.’

Eerste contact

Sindsdien is het snel gegaan, want inmiddels wordt de Momo App ook in verpleeghuizen in de Verenigde Staten en in Duitsland ingezet. Maar hoe zorgt Menno dat zijn bedrijf gecontroleerd groeit en blijft groeien? ‘Focus is voor ons het toverwoord’, licht hij toe. ‘Allereerst op het gebied van zorgorganisaties. Want, we concentreren ons specifiek op verpleeghuizen en niet op bijvoorbeeld ziekenhuizen of de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast houden we een scherpe focus op onze afzetmarkten. In Duitsland werken we in het Ruhrgebied, in Canada in Ontario en in de Verenigde Staten zijn we actief in de staten New York, New Jersey, en Kentucky.’

Ook in de V.S. begon het opbouwen van een netwerk met een economische missie, vertelt Menno. ‘Het eerste contact leggen is zo belangrijk, daar kan de Nederlandse overheid bedrijven uitstekend mee helpen. Bijvoorbeeld via programma’s als ScaleNL, maar ook via het netwerk van ambassades en consulaten. Ze helpen bovendien met specifieke marktkennis. Voor ons is dat belangrijk, want de Amerikaanse markt zit heel anders in elkaar dan de Nederlandse. Denk alleen al aan het feit dat de Amerikaanse zorg een verdienmodel heeft. Dat kennen wij eigenlijk niet. Ook wordt er in de V.S. top-down zaken gedaan, terwijl we in Nederland meer van het polderen zijn. Dat kan best een cultuurschok zijn.’

Aantrekkelijke sector

Hoe ziet de komende periode eruit voor Momo Medical? Menno: ‘We groeien verder en willen de digitale revolutie in verpleeghuizen blijven faciliteren. Eind 2024 verwachten we in tientallen locaties in het buitenland de Momo BedSense App beschikbaar te hebben, onder meer dankzij nieuwe investeerders. Zo kunnen we nog meer positieve impact maken op verpleeghuizen, hun bewoners en vooral de verpleegkundigen en verzorgenden. Een belangrijke drijfveer die we daarbij hebben is het aantrekkelijker maken van de zorgsector. In Nederland gaat ruim 30% van het verzorgend personeel de komende tien met pensioen. De sector is niet altijd even populair bij de nieuwe generatie werkenden, terwijl het aantal ouderen heel hard toeneemt. En dat is de categorie die de meeste zorg nodig heeft. De kwaliteit van het werk moet dus worden verbeterd. Daar proberen wij aan bij te dragen. Wij zouden het geweldig vinden als jonge verpleegkundigen wereldwijd een verpleeghuis een mooie innovatieve werkplek gaan vinden.’

Om alle doelstellingen te bereiken blijft Momo Medical gebruik maken van het netwerk dat de Nederlandse overheid biedt. ‘Ambassades, RVO, maar bijvoorbeeld ook Netherlands Business Support Offices (NBSO’s). Ik raad dat andere ondernemers ook aan: wil je naar het buitenland, mail een ambassade! Ze kunnen je introduceren en wijzen je in de juiste richting, waarna je weer verder kunt.’

Meer weten?