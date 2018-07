Pim en Daan: kies iets wat je leuk vindt

Ervaringen uit de praktijk

Daan: Ik doe vrijwilligerswerk bij een zorginstelling, op de afdeling voor mensen met dementie. Mijn moeder werkt bij de instelling en regelde een maatschappelijke stage voor mij in de derde klas. Dat beviel zo goed dat ik ben gebleven. Ik ben er minimaal 2 keer per week en ondertussen heb ik zo’n band met de ouderen dat ze mij herkennen. Het is mijn taak om leuke dingen met ze te doen en ik zie dat ze dat fijn vinden. Daar haal ik voldoening uit. Aan alle jongeren die straks de maatschappelijke diensttijd gaan doen, wil ik het volgende meegeven: kies iets wat je interessant vindt, haal er ontwikkeling uit, zorg dat je er iets van leert. En een beloning is niet nodig: dat jij het leuk vindt en dat je iets voor de maatschappij doet is genoeg.

Pim: Ik geef basketbaltrainingen aan kinderen tussen 10 en 12 jaar oud. We trainen 2 keer per week en in het weekend ben ik bij de wedstrijd. Dat is hartstikke leuk. Het is mooi om de kinderen gedurende het jaar te zien groeien. En ik weet veel beter dan vroeger hoe ik met kinderen moet omgaan. Omdat Daan en ik al actief zijn in het vrijwilligerswerk konden we ons snel een beeld vormen van de maatschappelijke diensttijd. Maar dat geldt niet voor iedereen. Ik geef graag de tip mee om goed duidelijk te maken wat de maatschappelijke diensttijd is. Zodat iedereen weet waar hij het over heeft.