Zijne Majesteit de Koning ontvangt woensdagavond 28 oktober de president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, in audiëntie. De ontvangst vindt plaats op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.
Het bezoek van president Zelensky aan Nederland start met de ontvangst door minister-president Jetten op het Catshuis. De ontmoeting begint met een bilateraal gesprek, gevolgd door een delegatieoverleg waarbij ook vicepremier en minister van Defensie Yeşilgöz-Zegerius, en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen aanwezig zijn. Aansluitend vindt er een gesprek plaats met CEO’s van Nederlandse en Oekraïense bedrijven.