Nieuwsbericht 28-10-2026 | 09:27

Het bezoek van president Zelensky aan Nederland start met de ontvangst door minister-president Jetten op het Catshuis. De ontmoeting begint met een bilateraal gesprek, gevolgd door een delegatieoverleg waarbij ook vicepremier en minister van Defensie Yeşilgöz-Zegerius, en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen aanwezig zijn. Aansluitend vindt er een gesprek plaats met CEO’s van Nederlandse en Oekraïense bedrijven.