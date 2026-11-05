Nieuwsbericht 05-11-2026 | 12:34

Defensie lanceerde vandaag het Nationaal Instituut voor Defensie Technologie (NIDT). Dit instituut moet de samenwerking met civiele partners flink aanjagen. Daarmee wordt de innovatiesnelheid verhoogd en de productiecapaciteit van defensiematerieel in eigen land versterkt. Dat stelt de krijgsmacht in staat om snel en wendbaar te reageren. Dit is nodig in een wereld met verschuivende machtsverhoudingen en onvoorspelbaardere dreigingen.

Defensie wil meer op eigen kracht bouwen en vertrouwen. Daarvoor gaat het NIDT intensief samenwerken met bedrijfsleven, kennisinstellingen en partners. Nieuwe technologieën ontstaan doorgaans bij kennisinstellingen, niet bij overheden. Het doel is dat deze bundeling van kennis, technologie en marktkracht binnen enkele jaren exportwaarde oplevert voor de Nederlandse economie.

Met het NIDT ontstaat een brug tussen Defensie en de markt. Dit moet leiden tot sneller, flexibeler en meer in eigen land innoveren, produceren en opschalen.

Het NIDT zoekt samen met de markt en kennisinstellingen naar oplossingen voor moderne oorlogsvoering die er nu nog niet zijn. De wensen van Defensie zijn hierbij leidend. Deze nieuwe technologieën worden vervolgens in de operationele omgeving van de krijgsmacht getest, zodat ze direct toepasbaar zijn. Hiermee bouwt Nederland aan een krijgsmacht van de toekomst, die past bij de dreigingen van vandaag en morgen.