Nieuwsbericht 06-11-2026 | 15:20

Premier Jetten ontvangt dinsdag 10 november 2026 premier De Wever van België en premier Frieden van Luxemburg voor de Benelux Top. Vanwege het Nederlands voorzitterschap van het Benelux Comité van Ministers (CvM) vindt de top dit jaar plaats in Maastricht. Minister-president Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen sluit later ook aan bij de bijeenkomst.

De top begint in de Sint Janskerk met een gesprek tussen de drie premiers. Ze zullen spreken over het versterken van de samenwerking in Benelux en EU verband.

Hierna sluiten de drie premiers aan bij een college tour bijeenkomst, georganiseerd met Studio Europa, waarbij zij in gesprek gaan met studenten van de Universiteit van Maastricht.

Aansluitend ontvangt premier Jetten minister-president Wüst van Noordrijn-Westfalen. De vier regeringsleiders zullen kort met elkaar spreken, waarna zij een bezoek brengen aan de Benelux innovatiemarkt. Tijdens deze innovatiemarkt gaan ze in gesprek met professionals over concrete projecten op het gebied van veiligheid, economische samenwerking en grensoverschrijdend autonoom wegvervoer.

De Benelux Top wordt afgesloten met een werkdiner waarbij met bedrijven wordt gesproken over kansen en uitdagingen op de Europese interne markt.