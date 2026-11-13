Nieuwsbericht 13-11-2026 | 19:30

De helmplicht tot 18 jaar voor jongeren op elektrische fietsen waaronder fatbikes, is in voorhang naar het parlement gestuurd. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Met de helmplicht moet de scherpe stijging van hersenletsel bij jongeren op e-bikes worden teruggedrongen.

Doel is dat de helmplicht volgend schooljaar ingaat, dus 1 september 2027. De helmplicht geldt voor elektrische fietsen en licht elektrische voertuigen, zoals fatbikes, elektrische bakfietsen, e-steps en de Segway. De hoogte van de boete voor overtreders staat nog niet vast.

Minister Karremans: “In 2024 liepen jongeren 6 keer zoveel hersenletsel op als in 2020. Dat zijn serieuze cijfers. Van een ernstig ongeluk draag je soms de gevolgen je leven lang met je mee. Met het verplicht dragen van een helm verkleinen we gericht de kans op ernstig letsel.”

De leeftijdsgebonden helmplicht geldt voor zowel bestuurders als passagiers. Dat betekent dat ook bijvoorbeeld kinderen achterop een e-bike een helm op moeten, en ook in reguliere elektrische bakfietsen.

Een uitzondering wordt mogelijk voor voertuigen waarbij de kans op hersenletsel klein is door aanvullende veiligheidsmaatregelen. Deze voertuigen worden door de RDW getoetst en aangewezen. In aanmerking komen bijvoorbeeld BSO-bussen die de kinderopvang gebruikt.

Ook regels voor zware e-bakfietsen

Verder is onderdeel van het besluit dat de regels voor BSO-bussen ook gaan gelden voor zware elektrische bakfietsen. Het gaat hier niet om reguliere bakfietsen die ouders gebruiken om onder meer hun kinderen naar school te brengen, maar bijvoorbeeld om cargobikes of grote bakfietsen die in de kinderopvang worden gebruikt. Tot op heden vielen deze voertuigen onder de categorie “fiets”.

Er is ook besloten dat de minimumleeftijd voor bestuurders van deze voertuigen wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar.

Fatbikes

Op korte termijn volgt een uitwerking van de Aanpak Fatbikes, waarin minister Karremans heeft aangekondigd dat er een aparte categorie komt voor fatbikes. Hierdoor wordt het mogelijk om een minimumleeftijd en fatbike-vrije zones in te voeren. De helmplicht voor e-bikes zal ook een bijdrage leveren aan meer veiligheid voor jonge fatbikers.