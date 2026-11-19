Nieuwsbericht 19-11-2026 | 17:56

Defensie heeft de samenwerking met de Nederlandse industrie en kennisinstellingen verder bekrachtigd. Staatssecretaris Derk Boswijk zette de ambitie van het Nationaal Programma Defensie Industrie en Innovatie direct om in actie door het tekenen van zo’n 15 contracten met meer dan 10 verschillende bedrijven.

Dat gebeurde op de NEDS, de grootste defensie- en veiligheidsbeurs van de Benelux. De samenwerking met de bedrijven is onder meer op het gebied van luchtmacht, marine en landmacht. De totale contractwaarde die hiermee gemoeid is, bedraagt meer dan € 1,5 miljard. Een aantal bedrijven zijn oude bekenden voor Defensie, denk aan ICEYE. Maar de staatssecretaris ondertekende ook contracten met nieuwe partners, zoals Guardian Dynamics, een Nederlands raketbedrijf.

Radarsysteem en luchtverdediging De samenwerking met ICEYE bestaat op dit moment uit het leveren van satellietcapaciteiten. Zowel Defensie als het Finse bedrijf hebben de intentie om de samenwerking verder uit te bouwen. Met Guardian Dynamics is een Letter of Intent ondertekend, met het oog op een mogelijk langdurige samenwerking. Dit bedrijf ontwikkelt interceptie-raketten voor luchtverdediging. Voor de marine zette de staatsecretaris zijn handtekening onder meer onder een contract voor de Maritieme Laser Communicatie Terminal (MLCT). Voor dit project wordt een nieuw communicatiemiddel voor de schepen ontwikkeld waarmee gecommuniceerd kan worden zonder radiosignalen uit te zenden.

Pantservoertuigen Verder ondertekende Boswijk een Technical Agreement om lid te worden van het combined armoured vehicles (CAVS)-programma. Europese landen trekken hierin op bij de verwerving van bepantserde Patria-voertuigen. Met Flensburger Fahrzeugbau Gesselschaft (FFG) werden 4 contracten afgesloten. Daarmee vergaart Defensie onder meer een flink aantal gepantserde rupsvoertuigen en bergingsvoertuigen. Naast concrete koopcontracten sloot de staatssecretaris ook veel partnerschappen. Boswijk: “Innovatie en opschaling gaan niet om de nieuwste drones, maar om nieuwe manieren van samenwerken. Het gaat niet langer om klant-leverancier relaties maar om partnerschappen, waarin Defensie samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven moet optrekken.”

Verdere ondertekeningen Daarnaast ondertekende Defensie nog de volgende overeenkomsten: S&T: ontwikkelen van software en sensorsystemen voor het Space Operations Command;

Project Knifefish: ontwerpen van systeem voor het verstoren, misleiden of neutraliseren van communicatie- en informatiesystemen van de tegenstander;

Rheinmetall: Letter of Intent met Composiet Missiemodule van de Boxer;

Westerwälder Eisenwerk: aanbesteding voor de levering en het onderhoud van brandstof- en watersystemen;

RH Marine: levert benodigdheden voor Zr.Ms. Groningen;

Tulip Tech: Letter of Intent op het gebied van batterijtechnologie.