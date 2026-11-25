Het kabinet en gemeenten hebben nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt over de BRC-regeling (Brede Regeling Combinatiefuncties) en de inzet van BRC-functionarissen. Dit zijn bijvoorbeeld buurtsport- of cultuurcoaches die sport en cultuur verbinden met andere domeinen, zoals het onderwijs, zorg, welzijn of kinderopvang. Ook komt er 1 specifieke uitkering waar gemeenten gebruik van kunnen maken voor alle verschillende uitgaven die te maken hebben met sport. In totaal is daarin jaarlijks € 261 miljoen beschikbaar voor alle gemeenten in Nederland, inclusief Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba).
Sport, bewegen en cultuur dragen bij aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, gevoel van verbondenheid, creativiteit en kwaliteit van leven. Toch is meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit kan leiden tot gezondheidsachterstanden, eenzaamheid en minder sociale verbondenheid. Juist deze mensen moeten meer kansen krijgen om mee te doen.
Professionals maken lokaal het verschil
Minister Sterk: “Professionals zoals buurtsportcoaches, die dagelijks in wijken, op scholen en bij verenigingen werken, maken het verschil in het lokale sport-, beweeg- en cultuuraanbod. Zij kennen de mensen, zien waar kansen liggen en helpen om die kansen te benutten. Daarom is het van belang extra in hun werk te investeren. Met deze afspraken werken we aan een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. Ook maken we het voor gemeenten zo simpel mogelijk om aanspraak te maken op het beschikbare geld voor sport. Met 1 specifieke uitkering voorkomen we versnippering.”
Meer inwoners die meedoen aan sport, bewegen en cultuur
Met de bestuurlijke afspraken spreken de 5 partijen af hoe zij de komende jaren professionals inzetten om meer mensen te laten deelnemen aan sport, bewegen en cultuur, zodat zij gezond en actief kunnen leven, gelijke kansen krijgen en zich met elkaar verbonden voelen. Hun werk moet veilig, passend en toegankelijk aanbod bevorderen dat aansluit op de behoeften van inwoners. Bijvoorbeeld door het aanpassen van bestaand aanbod, het ondersteunen van nieuw aanbod of het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid ervan.
Het is ook de bedoeling dat zij de verbinding van sport, bewegen en cultuur met andere domeinen, zoals onderwijs, zorg, welzijn en gezondheid versterken. Bijvoorbeeld buurtsport- of cultuurcoaches die sport en cultuur verbinden met het onderwijs en activiteiten op school en in de wijk op elkaar laten aansluiten. Zo kunnen zij mensen helpen bij het vinden van passend sport-, beweeg-, of cultuuraanbod of de juiste ondersteuning.
Eén gecombineerde regeling verbindt beleidsterreinen
Voorheen kregen gemeenten geld voor sport via de Specifieke Uitkering Stimulering Sport, voor investeringen in sportinfrastructuur, en de Brede Regeling Combinatiefuncties, voor de inzet van lokale professionals die werken aan sport-, beweeg-, en cultuurparticipatie. Vanaf 2027 worden deze regelingen gecombineerd in 1 specifieke uitkering (SPUK Sport en Bewegen), om zo de verschillende beleidsterreinen die met sport te maken hebben beter met elkaar te verbinden. In totaal is in de periode 2027-2029 jaarlijks € 261 miljoen beschikbaar, waarvan € 83 miljoen voor de BRC-regeling beschikbaar en € 178 miljoen voor sportinfrastructuur.
Samenwerking tussen 5 partijen
De bestuurlijke afspraken zijn tot stand gekomen tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) voor de periode 2027 tot en met 2029. Met deze nieuwe afspraken bouwen de 5 partijen voort op de samenwerking van de afgelopen jaren. Door samen te investeren en lokaal de verbinding te leggen, kunnen sport, bewegen en cultuur bijdragen aan een gezonde leefstijl, sociale verbondenheid en helpen bij het voorkomen van gezondheidsproblemen.