Nieuwsbericht 25-11-2026 | 13:00

Het kabinet en gemeenten hebben nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt over de BRC-regeling (Brede Regeling Combinatiefuncties) en de inzet van BRC-functionarissen. Dit zijn bijvoorbeeld buurtsport- of cultuurcoaches die sport en cultuur verbinden met andere domeinen, zoals het onderwijs, zorg, welzijn of kinderopvang. Ook komt er 1 specifieke uitkering waar gemeenten gebruik van kunnen maken voor alle verschillende uitgaven die te maken hebben met sport. In totaal is daarin jaarlijks € 261 miljoen beschikbaar voor alle gemeenten in Nederland, inclusief Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba).

Sport, bewegen en cultuur dragen bij aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, gevoel van verbondenheid, creativiteit en kwaliteit van leven. Toch is meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit kan leiden tot gezondheidsachterstanden, eenzaamheid en minder sociale verbondenheid. Juist deze mensen moeten meer kansen krijgen om mee te doen.

Minister Sterk: “Professionals zoals buurtsportcoaches, die dagelijks in wijken, op scholen en bij verenigingen werken, maken het verschil in het lokale sport-, beweeg- en cultuuraanbod. Zij kennen de mensen, zien waar kansen liggen en helpen om die kansen te benutten. Daarom is het van belang extra in hun werk te investeren. Met deze afspraken werken we aan een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. Ook maken we het voor gemeenten zo simpel mogelijk om aanspraak te maken op het beschikbare geld voor sport. Met 1 specifieke uitkering voorkomen we versnippering. ”

Meer inwoners die meedoen aan sport, bewegen en cultuur

Met de bestuurlijke afspraken spreken de 5 partijen af hoe zij de komende jaren professionals inzetten om meer mensen te laten deelnemen aan sport, bewegen en cultuur, zodat zij gezond en actief kunnen leven, gelijke kansen krijgen en zich met elkaar verbonden voelen. Hun werk moet veilig, passend en toegankelijk aanbod bevorderen dat aansluit op de behoeften van inwoners. Bijvoorbeeld door het aanpassen van bestaand aanbod, het ondersteunen van nieuw aanbod of het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid ervan.

Het is ook de bedoeling dat zij de verbinding van sport, bewegen en cultuur met andere domeinen, zoals onderwijs, zorg, welzijn en gezondheid versterken. Bijvoorbeeld buurtsport- of cultuurcoaches die sport en cultuur verbinden met het onderwijs en activiteiten op school en in de wijk op elkaar laten aansluiten. Zo kunnen zij mensen helpen bij het vinden van passend sport-, beweeg-, of cultuuraanbod of de juiste ondersteuning.