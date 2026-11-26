Op vrijdag 20 november 2026 adviseerde Henk Nijboer, regeringscommissaris Hersteloperatie Groningen en Noord-Drenthe, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om prioriteit te geven aan de versterkingsoperatie en om aanvullende maatregelen te nemen om de gevolgen van de toepassing van de wet DBA voor inwoners te beperken.

Henk Nijboer adviseerde: “De versterkingsoperatie in Groningen en Noord-Drenthe verloopt al jaren niet goed genoeg. Het duurt inmiddels gemiddeld zo’n 2.500 dagen, bijna 7 jaar, voordat mensen weer veilig thuis kunnen wonen. Begin dit jaar bleek dat de toepassing van de wet DBA tot een verdere verslechtering van de situatie kan leiden. Voor inwoners die al jaren op een versterkt of nieuw veilig huis wachten, zijn de consequenties hiervan naar mijn oordeel te groot.

Ik adviseer u daarom om als uitgangspunt te nemen dat de versterkingsoperatie prioriteit heeft en vervolgens de risico’s op schijnzelfstandigheid te verminderen. Daarbij is mijn oproep om al het mogelijke te doen om expertise en ervaring te behouden voor een organisatie die al onder grote druk staat, in het belang van de veiligheid en het welzijn van gedupeerde Groningers. Ik besef dat er geen perfecte uitkomst is. In alle gevallen zullen mensen vertrekken vanwege de wet DBA. De resultaten van de inspanningen om goede mensen te behouden én om nieuwe mensen te werven, zijn echter vooralsnog onvoldoende. Dit vraagt per direct om veel meer urgentie en inspanningen van uw departement en de NCG om de impact voor inwoners en de regio te beperken.”

Na dit advies heeft de regeringscommissaris intensief contact gehad met de minister, het departement en de NCG. De minister heeft besloten om voor zelfstandigen (met een risico op schijnzelfstandigheid) die werkzaamheden verrichten die een directe impact hebben op bewoner en/of voortgang van kritieke projecten toe te werken naar vervanging per uiterlijk augustus 2027. Daarnaast kiest de minister voor aanvullende inzet om ervoor te zorgen dat de gevolgen voor de NCG-organisatie worden beperkt.

Hiermee worden volgens de regeringscommissaris op dit moment cruciale mensen voor functies behouden. Ook blijft een substantiële groep die het meest contact heeft met gedupeerden vooralsnog werkzaam voor NCG, zodat inwoners zo weinig mogelijk met nieuwe gezichten worden geconfronteerd. Daarmee blijven er gevolgen van de wet DBA, maar geeft de minister de versterkingsoperatie in de afweging meer prioriteit.

Henk Nijboer: “De minister heeft mede op basis van mijn advies de versterkingsoperatie meer prioriteit gegeven. Hiermee worden de nadelige consequenties voor de versterkingsoperatie en de inwoners substantieel beperkt. Dat neemt niet weg dat er gevolgen zullen blijven. Het is alle hens aan dek voor minister, ministerie en de NCG. Met de minister en alle betrokkenen help ik waar mogelijk om de nadelige gevolgen te beperken en verbeteringen te realiseren.”