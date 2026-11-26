Nieuwsbericht 26-11-2026 | 10:53

Het wetsvoorstel tot verbetering van de kroongetuigenregeling is ingediend bij de Tweede Kamer. De Raad van State heeft advies uitgebracht. De adviezen zijn verwerkt in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Met het wetsvoorstel wordt de kroongetuigenregeling aantrekkelijker voor verdachten met een minder grote rol binnen een crimineel samenwerkingsverband die waardevolle informatie kunnen leveren over criminele kopstukken. Zo kunnen bijvoorbeeld facilitators, die een belangrijke rol spelen in criminele netwerken, helpen om de hoofdrolspelers achter de schermen op te sporen en te vervolgen. Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt hiermee extra mogelijkheden in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit.

Minister Van Weel: ‘Juist mensen die een faciliterende rol spelen in criminele netwerken kunnen waardevolle informatie hebben over de grote criminelen achter de schermen. Door de kroongetuigenregeling te verruimen, maken we het aantrekkelijker voor hen om te verklaren. Zo kunnen we criminele kopstukken effectiever aanpakken.’

Een kroongetuige is een getuige die zelf verdachte of veroordeelde is en in ruil voor een verklaring over andere daders strafvermindering kan krijgen. Op dit moment kan de straf maximaal worden gehalveerd. Met het wetsvoorstel wordt een ruimere strafkorting mogelijk voor verdachten voor wie de strafeis normaal gesproken maximaal 6 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou zijn. Hun straf kan dan volledig worden omgezet in een voorwaardelijke gevangenisstraf. Dit maakt het voor kleinere spelers in criminele netwerken aantrekkelijker om te verklaren tegen kopstukken. Nu is de regeling vooral aantrekkelijk voor verdachten en veroordeelden van zeer zware delicten.

Het wetsvoorstel verlengt de proeftijd voor kroongetuigen zodat er langer een stok achter de deur is. Als de kroongetuige tijdens de proeftijd niet verklaart of toch weer strafbare feiten pleegt, dreigt alsnog de voorwaardelijke gevangenisstraf. In het Wetboek van Strafvordering wordt daarnaast de bijzondere zorgplicht van de Staat vastgelegd voor getuigen tegen wie een ernstige dreiging bestaat omdat zij een verklaring hebben afgelegd. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze zorgplicht wordt uitgewerkt in het nieuwe Besluit getuigenbescherming. Hiermee is vooraf voor alle betrokkenen duidelijker wat zij van elkaar kunnen verwachten. Deals met kroongetuigen kunnen alleen worden gesloten als dat verantwoord is met het oog op hun veiligheid, die van hun omgeving en die van betrokken functionarissen.

De verbreding van de doelgroep en verbetering van de kroongetuigenregeling zijn belangrijk om de vaak onzichtbare opdrachtgevers binnen georganiseerde criminaliteit beter en gerichter aan te kunnen pakken. De inzet van kroongetuigen is een zwaar middel dat door het OM zeer terughoudend wordt ingezet. Tegelijkertijd is het middel onmisbaar gebleken in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Het wetsvoorstel is vandaag ingediend bij de Tweede Kamer.