Nieuwsbericht 26-11-2026 | 17:55

Bijna de helft van de decentrale politieke ambtsdragers kreeg het afgelopen jaar te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. Het aandeel dat een ernstig incident meemaakte, steeg verder. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil daarom meer nadruk op het aanpakken van daders en een zichtbare opvolging van meldingen en aangiftes. De ondersteuning van bestuurders en volksvertegenwoordigers via het Programma Weerbaar Bestuur blijft bestaan en wordt geïntensiveerd.

Dat staat in de Kamerbrief over het Programma Weerbaar Bestuur en de Monitor Integriteit en Veiligheid 2026. Volgens de Monitor, die is uitgevoerd door IPSOS, kreeg 46% van de decentrale politieke ambtsdragers te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. In 2024 was dat 45%. Het aandeel dat een ernstig incident meemaakte, nam toe van 15% in 2024 naar 18% in 2026. Met deze uitkomsten zet de langjarige trendmatige stijging zich door.

Minister Heerma: “Agressie, bedreiging en intimidatie horen niet bij het politieke ambt. Ze raken de mensen die zich inzetten voor onze samenleving, hun naasten en onze democratie. We blijven hen ondersteunen. Tegelijk wil ik meer nadruk op de aanpak van daders, zodat zij minder weg komen met hun daden. Een melding moet zichtbaar worden opgevolgd en ongewenst gedrag moet worden aangepakt.”

Meer aandacht voor opvolging en daders De minister vraagt aandacht voor de naleving van de recent herziene Eenduidige Landelijke Afspraken door politie en Openbaar Ministerie en voor de veiligheid van ambtsdragers via de lokale veiligheidsdriehoeken. Naast strafrecht kunnen stopgesprekken en bestuurlijke maatregelen een rol spelen. Ook worden mogelijkheden binnen het civiele recht verkend. Betere registratie van incidenten moet helpen om passende opvolging te organiseren.

Online agressie en gerichte ondersteuning 64% van de agressie vindt online plaats. BZK subsidieert onderzoek van TNO naar online agressie, waaronder daderprofielen en handelingsperspectieven. Afronding wordt eind 2027 verwacht. Vrouwen en jongere ambtsdragers rapporteren vaker agressie. De minister onderzoekt met wetenschappers en maatschappelijke organisaties hoe ondervertegenwoordigde groepen beter kunnen worden bereikt en welke aanvullende maatregelen effectief zijn. Daarnaast organiseert het Ministerie van BZK, samen met de werkgroep Veilig in de politiek van stichting Stem op een Vrouw, weerbaarheidssessies voor de vertrouwenspersonen van politieke partijen.

Bescherming blijft nodig, ondersteuning wordt uitgebreid Preventie, reactie en nazorg blijven de basis. De minister wil de tegemoetkoming voor Veilig wonen vanaf 2027 voortzetten en schrapt het Politiekeurmerk Veilig Wonen als toegangseis voor preventieve beveiligingsmaatregelen. Daarmee wordt hulp aan bestuurders laagdrempeliger. Nieuw is dat zal worden bezien hoe ook financieel aan volksvertegenwoordigers tegemoet kan worden gekomen indien zij beveiligingsmaatregelen nodig hebben. Ook wordt het Leernetwerk Veilig Vergaderen uitgebreid. Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur blijft beschikbaar voor advies en ondersteuning, met aandacht voor ambtsdragers en hun naasten.