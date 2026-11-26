Nederland wordt lid van de Gezamenlijke Organisatie voor Samenwerking op Defensie-materieelgebied (OCCAR). Dat is een Europese organisatie waarin landen samen militair materieel laten ontwikkelen en maken. Vandaag leverde Nederland de officiële papieren in bij Frankrijk. Dat land beheert namelijk de verdragen van OCCAR. Over 30 dagen gaat het lidmaatschap in en is Nederland het zevende lid.
De huidige 6 leden zijn België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Voor deze landen voert OCCAR projecten uit, zoals de bouw van nieuwe voertuigen. De organisatie regelt daarbij het hele project. Zo hebben de landen er zelf minder werk aan. Elk land kiest zelf aan welke projecten het meedoet. Defensie kan materieel blijven kopen buiten OCCAR om. Per behoefte bekijkt Defensie wat de beste manier is.
OCCAR is geen onderdeel van de Europese Unie of de NAVO, maar werkt wel met hen samen. Nederland is al als samenwerkingspartner bij projecten van OCCAR betrokken. Een voorbeeld is het Boxer-pantservoertuig.
Krachten bundelen met gelijkgestemde landen
Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius noemt het Nederlandse OCCAR-lidmaatschap een belangrijke stap voor de versterking van de Europese defensie en veiligheid. “Voor een sterkere Europese defensie-industrie is meer samenwerking nodig. Wij willen samen met gelijkgestemde landen de krachten bundelen bij de ontwikkeling, productie en onderhoud van militaire capaciteiten. Door lid te worden van OCCAR geven we concreet uitvoering aan deze ambitie.”
Joachim Sucker, de directeur van het OCCAR-agentschap, is blij met de komst van Nederland. Door eerder als partner mee te doen aan bijvoorbeeld het Boxer-programma heeft Nederland al de bereidheid tot samenwerking laten zien, zegt hij. Hij kijkt uit naar de nog intensievere samenwerking met Nederland als OCCAR-lidstaat.
Voordelen lidmaatschap
Samen materieel kopen heeft meerdere voordelen. Militairen van verschillende landen kunnen beter samenwerken als ze dezelfde spullen gebruiken. En wie samen meer koopt, betaalt vaak minder.
Als lidstaat van OCCAR hoort Nederland eerder welke nieuwe projecten eraan komen. Zo is het mogelijk om mee te praten over wat er nodig is. Ook krijgen Nederlandse bedrijven meer kansen op opdrachten.