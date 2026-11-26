Nieuwsbericht 26-11-2026 | 16:05

Nederland wordt lid van de Gezamenlijke Organisatie voor Samenwerking op Defensie-materieelgebied (OCCAR). Dat is een Europese organisatie waarin landen samen militair materieel laten ontwikkelen en maken. Vandaag leverde Nederland de officiële papieren in bij Frankrijk. Dat land beheert namelijk de verdragen van OCCAR. Over 30 dagen gaat het lidmaatschap in en is Nederland het zevende lid.

De huidige 6 leden zijn België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Voor deze landen voert OCCAR projecten uit, zoals de bouw van nieuwe voertuigen. De organisatie regelt daarbij het hele project. Zo hebben de landen er zelf minder werk aan. Elk land kiest zelf aan welke projecten het meedoet. Defensie kan materieel blijven kopen buiten OCCAR om. Per behoefte bekijkt Defensie wat de beste manier is.

OCCAR is geen onderdeel van de Europese Unie of de NAVO, maar werkt wel met hen samen. Nederland is al als samenwerkingspartner bij projecten van OCCAR betrokken. Een voorbeeld is het Boxer-pantservoertuig.