Nieuwsbericht 27-11-2026 | 17:36

Zijne Majesteit de Koning en minister-president Jetten ontvangen Kroonprins Hussein bin Abdullah al-Hashimi van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië voor een bezoek aan Nederland. Het bezoek vindt plaats van woensdag 2 december tot en met vrijdag 4 december. Dit jaar vieren Nederland en Jordanië 75 jaar diplomatieke betrekkingen tussen beide landen. Jordanië en Nederland kennen niet alleen een lange maar ook een veelzijdige samenwerking, zowel bilateraal als regionaal.

Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje verwelkomt Kroonprins Hussein en zijn echtgenote, Prinses Rajwa al-Hussein, op Rotterdam The Hague Airport. Aansluitend bezoeken de Prinses van Oranje en Kroonprins Hussein APM Terminals in de haven van Rotterdam. Tijdens hun bezoek spreken zij over de mogelijkheden voor intensivering van de samenwerking tussen de havens van Rotterdam en Aqaba in Jordanië. Ook krijgen zij op de diepzeekade uitleg over de werkpraktijk op de terminal. Vervolgens bezoekt de Kroonprins het Erasmus Center for Data Analytics.

Donderdag 3 december

Kroonprins Hussein bezoekt de Staten-Generaal in Den Haag. Hij ontmoet de voorzitter van de Eerste Kamer en de voorzitter van de Tweede Kamer. Aansluitend ontvangt minister-president Rob Jetten de Kroonprins op het Catshuis. Vervolgens maakt Kroonprins Hussein in Delft kennis met Deltares en IHE Delft. Tijdens het bezoek staat de samenwerking met Jordanië op het gebied van water en waterzekerheid centraal. Daarbij is onder meer aandacht voor het Aqaba–Amman Water Desalination and Conveyance Project, een grootschalig ontziltings- en transportproject. Ook is er aandacht voor NL-JOCAR, Netherlands–Jordan Cooperation in Applied Research, een voorgenomen langjarige kennis- en onderzoekssamenwerking tussen Jordanië en Nederland voor duurzamer waterbeheer.



In de middag spreekt Kroonprins Hussein op het ministerie van Defensie in Den Haag met de Commandant der Strijdkrachten, generaal Onno Eichelsheim. Aansluitend heeft hij een ontmoeting met minister van Defensie Dilan Yeşilgöz-Zegerius.



‘s Avonds bieden Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima Kroonprins Hussein een diner aan op Paleis Huis ten Bosch. Bij dit diner zijn ook de Prinses van Oranje en Prinses Rajwa al-Hussein aanwezig.