Directe trein Eindhoven – Düsseldorf onderweg

Vanaf 2025 rijdt er elk uur een directe trein tussen Eindhoven en Düsseldorf in beide richtingen. Hiermee kunnen reizigers sneller en zonder overstappen tussen deze steden reizen. De verwachting is dat jaarlijks ruim 250.000 extra reizigers gebruik zullen gaan maken van deze mogelijkheid. Dit is een groei van zo’n 40 procent ten opzichte van het aantal reizigers dat nu per trein reist tussen beide steden. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) legt vandaag een uitgewerkt plan voor de directe verbinding voor aan de Tweede Kamer.

De trein vanuit Eindhoven stopt in Nederland straks alleen nog in Helmond en Venlo. Reizigers tussen Eindhoven en Düsseldorf zijn dan een uur en veertig minuten onderweg. Nu is dat nog twee uur en moet er worden overgestapt op Venlo. Het Duitse ministerie van Verkeer heeft een spoorverdubbeling op het Duitse deel van het traject onlangs benoemd tot haar hoogste prioriteit. Nederland is hier van meet af aan een groot voorstander van geweest, omdat de totale reistijd hiermee met nog eens tien minuten kan worden verkort tot anderhalf uur.

Van Veldhoven: ‘Met de directe trein zijn de bedrijvige steden Eindhoven en Düsseldorf straks nog beter met elkaar verbonden. De verwachting is dat hierdoor elke dag honderden reizigers extra de trein nemen op dit traject. En dat is ook precies wat we als kabinet willen: meer mensen die kiezen voor nog snellere internationale treinen.’



Om de directe verbinding mogelijk te maken, moet het spoor rondom station Eindhoven op enkele plekken worden aangepast. Het geld dat hiervoor nodig is maakt deel uit van de in totaal 10 miljoen die vorig jaar door Van Veldhoven werd uitgetrokken voor het verbeteren van de internationale bereikbaarheid van Eindhoven. Over een paar weken kan worden gestart met een planning voor de openbare aanbesteding en vervolgens de bestelling en levering van treinen die zowel op het Duitse als het Nederlandse spoor kunnen rijden. De lijn wordt aanbesteed voor een concessie periode van 15 jaar.

Internationale treinverbindingen

Staatssecretaris Van Veldhoven zet waar mogelijk in op het verbeteren van internationale treinverbindingen. Zo wordt in haar opdracht nu ook door NS en Deutsche Bahn in kaart gebracht hoe de reistijd tussen Amsterdam en Berlijn al op korte termijn verkort kan worden. Daarnaast heeft de staatssecretaris onlangs haar steun uitgesproken voor de wens van het Britse Eurostar om op termijn vier tot vijf treinen per dag te laten rijden tussen Amsterdam en Londen.