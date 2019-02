Nederland tekent internationaal verdrag veilig en milieuvriendelijk recyclen zeeschepen

Tijdens een vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft Nederland vandaag het Hong Kong-verdrag geratificeerd. In dit verdrag staan afspraken voor het veilig en milieuvriendelijk slopen en recyclen van zeeschepen. Nederland is een van de eerste landen die het verdrag ratificeert van de 172 landen die bij IMO zijn aangesloten.

Het verdrag is in het leven geroepen om voor betere arbeidsvoorwaarden voor de mensen die dit gevaarlijke werk doen en voorkomt milieuvervuiling tijdens de sloop. Als genoeg landen hun handtekening onder het verdrag zetten, gaat het ervoor zorgen dat dat reders en de scheepvaartsector zich wereldwijd aan dezelfde spelregels moeten houden.

Op basis van een EU-verordening zijn Nederlands scheepswerven en reders al gebonden aan strenge regels voor sloop en recycling. Met dit verdrag gaan de regels straks wereldwijd gelden. Dit is ook goed is voor de Nederlandse bedrijven omdat zij hiermee concurrerender worden in vergelijking met de landen waar de strenge regels nu nog niet gelden.