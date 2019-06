Kabinet neemt maatregelen voor toekomstbestendige publieke omroep

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wordt voor een belangrijk deel reclamevrij, de programmering dient meer naar online te verschuiven en er moet meer samenwerking komen. Dit staat in nieuwe plannen van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media om de publieke omroep meer toekomstbestendig te maken. De ministerraad heeft hier mee ingestemd.

De inkomsten van de NPO uit reclame zijn instabiel en de afgelopen jaren fors teruggelopen. De verwachting is dat deze neergaande tendens de komende jaren doorzet. Daarom wil het kabinet de NPO meer financiële stabiliteit bieden door de afhankelijkheid van reclame af te bouwen. Televisiereclame wordt alleen toegestaan na 20.00 uur en er zal niet langer online reclame worden gemaakt. Kinderen worden hierdoor minder met reclame geconfronteerd. Bovendien passen de waarden van een publiek gefinancierde omroep niet bij de trend om persoonlijke data te gebruiken bij de exploitatie van online reclame.

Meer samenwerking

Het kabinet wil dat lokale, regionale en landelijke omroepen elkaar beter gaan versterken. Het derde net wordt op termijn een platform voor regionale omroepen: NPO Regio. Regionaal tv-aanbod krijgt hierdoor een groter bereik. De wet wordt aangepast zodat regionale omroepen toestemming krijgen hun regionale aanbod mede te ontwikkelen voor of beschikbaar te stellen aan de landelijke publieke omroep.

De aandacht die er is op het derde net voor kinderprogrammering en experimentprogrammering dient een passende plek binnen het aanbod te krijgen, zowel op de landelijke zenders als online.

Ook wil het kabinet meer samenwerking tussen Nederlandse mediapartijen om Nederlandse content gezamenlijk aan te bieden. Over het vergemakkelijken en stimuleren van deze en andere publiek-private samenwerkingen worden nadere afspraken gemaakt.

Pluriformiteit door omroepen

De organisatie via omroepen blijft de wijze waarop het bestel in de basis invulling geeft aan diversiteit, de zogeheten externe pluriformiteit. Dit systeem wordt wel gemoderniseerd. Het aantal leden dat nodig is voor een licentie gaat naar beneden, maar omroepen zullen beter moeten laten zien hoe ze vanuit hun identiteit invulling aan pluriformiteit geven. Zo blijft er een open systeem met kansen voor nieuwe omroepen.

Inhoud leidend

De publieke omroep moet mee kunnen bewegen met het mediagebruik van zijn kijkers. Daarom vervalt de verplichting om programmering te verzorgen voor een verplicht aantal landelijke tv- en radiozenders. Ook kunnen omroepen kiezen om naast het merk NPO hun eigen merk of die van programmatitels te gebruiken. Via eigen kanalen en platforms, maar ook via kanalen en platforms van derden.

Beloning van topfunctionarissen en presentatoren

Het kabinet constateert dat de beloning van topfunctionarissen en presentatoren een voortdurende bron is van discussie en toenemende irritatie. Om hier een einde aan te maken zal het kabinet met de NPO spreken over verdere afbouw van het aantal medewerkers boven de gestelde maxima en over hoe om te gaan met constructies waarbij presentatoren zich laten inhuren via een bedrijf. Een inrichting van de bestuurlijke organisatie en beloningsgebouw die passend zijn bij de omvang van de organisatie worden zwaar gewogen bij het verlenen van concessies.