De GroeiCast, de nieuwe podcast over economische groei

“We zijn rijker geworden, maar hebben het niet gemerkt." Dat stelt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de GroeiCast, de nieuwe podcast over economische groei.

De economische groei is sinds 2002 vooral opgegaan aan de stijgende kosten van collectieve voorzieningen, zoals zorgkosten en pensioenen. Door extra maatregelen te nemen, wil het kabinet dat het besteedbaar inkomen van iedereen stijgt. Hierover is in december de groeistrategie verschenen. In de podcastreeks van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staan gesprekken centraal met mensen uit de politiek, het bedrijfsleven en onderwijs over hoe we Nederland ook in de toekomst welvarend houden.

Minister Wiebes: "Het is belangrijk om extra te investeren in innovatie, ons onderwijs nog beter te maken, de industrie te verduurzamen en mensen in staat te stellen meer te gaan werken. Zo blijft Nederland aantrekkelijk om in te wonen en te ondernemen en zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst geld overhouden in de huishoudportemonnee."

De podcast wordt opgenomen op wisselende locaties in Nederland, zowel op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, als bij bedrijven en scholen. De presentatie is in handen van Jessica van Spengen.

De GroeiCast is te beluisteren via Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts en het YouTube-kanaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.