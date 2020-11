Kabinet investeert 20 miljoen euro in Zeeuws ondernemerschap

Het kabinet investeert tot en met 2023 in totaal 20 miljoen euro in het Investeringsfonds Zeeland. Met deze extra investering krijgt Zeeland meer mogelijkheden om innovatieve bedrijven aan te trekken en te investeren in kansrijke spin-offs van het nieuw op te richten Delta Kenniscentrum. Dat schrijft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Deze investering is onderdeel van het Compensatiepakket Zeeland.