Opzet veiling frequenties voor snelle mobiele communicatie in consultatie

Nederlanders gebruiken elke dag meer en meer data via mobiele netwerken. Elektronisch betalen, online video’s, zelfrijdende auto’s, robotica, landbouw- en zorgdrones: ze zijn nu al of in de toekomst niet meer weg te denken. De grote behoefte in de samenleving aan snelle en betrouwbare mobiele communicatie vult het kabinet begin 2022 verder in met een landelijke veiling van frequenties in de voor 5G belangrijke 3,5 Gigahertz (GHz) band. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) start na instemming door de ministerraad de consultatie van de conceptregelgeving op maandag 17 mei.

Deze bevat zowel de voorgestelde opzet als de minimum opbrengst (0,3 miljard euro) van de nieuwe landelijke veiling. Die veiling moet minimaal drie winnaars opleveren net als bij de eerste veiling (zomer 2020, uiteindelijke opbrengst 1,23 miljard euro) van frequentieruimte voor snelle mobiele communicatie zoals 5G. De winnaars kunnen straks deze frequentieruimte in heel Nederland gebruiken voor het aanbieden van mobiele diensten aan consumenten en bedrijven.

Staatssecretaris Keijzer: “We hebben in juli 2020 al een belangrijke stap gezet met de succesvol verlopen multibandveiling. Nu zetten we een volgende stap om de digitale, mobiele infrastructuur in ons land op excellent niveau te houden. De nieuwe veiling begin 2022 maakt het mogelijk om de belangrijkste frequenties voor technologieën als 5G vanaf september dat jaar in gebruik te nemen.”

Voorstel opzet landelijke veiling 2022 van frequenties voor mobiele communicatie

De staatssecretaris stelt voor om in het eerste kwartaal van 2022 de zogenoemde 3,5 GHz- frequentieband volgens een meerrondenveiling te verdelen. De veiling kent een aantal fasen. In de eerste fase worden drie vergunningen van elk 60 MHz geveild en in een tweede fase twaalf vergunningen van 10 MHz, in totaal dus 300 MHz. Daarna zullen in een afrondende derde fase biedingen worden uitgebracht door de winnaars uit de eerste twee fasen op de precieze plekken in de frequentieband.

Met deze opzet worden er kansen geboden aan alle potentieel geïnteresseerde partijen: zowel partijen die behoefte hebben aan veel frequentieruimte als partijen die met minder toekunnen. Voorafgaand aan en gedurende de veiling komt vanuit het ministerie van EZK geen informatie beschikbaar over het totaal aantal deelnemers en hun identiteit. Na afloop worden de winnende partijen bekend gemaakt en zal de staatssecretaris het gehele biedproces openbaar maken.

Veiling zorgt voor verdere verhoging kwaliteit mobiele dekking

De voorgestelde reserveprijzen voor de vergunningen, oftewel de minimum opbrengsten, bedragen in totaal 0,3 miljard euro. Er worden voor de vergunningen voor het gebruik van de 3,5 GHz frequenties geen nieuwe, specifieke dekkingseisen gesteld. Die waren namelijk al geregeld in de multibandveiling en schrijven voor dat er op 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente kwalitatief goede mobiele dekking moet worden geleverd. De 3,5 GHz vergunningen zullen in de praktijk de kwaliteit van de dekking verder verhogen. Nederland blijft zo een mondiale koploper met de nieuwste mobiele netwerken.

Bij de veiling mogen deelnemende marktpartijen maximaal veertig procent van de te veilen frequenties verwerven. Dat leidt er toe dat er minimaal drie winnaars zullen komen. Het ministerie van EZK volgt hiermee het advies van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op om zo te borgen dat er voldoende concurrentie blijft op de telecommarkt. Dit leidt tot kwaliteit, innovatie en redelijke prijzen voor consumenten.

Planning

De internetconsultatie loopt zes weken vanaf 17 mei 2021. Na de consultatie zal de definitieve veilingregelgeving worden gepubliceerd en start de aanvraag- en beoordelingsprocedure. Begin 2022 volgt dan de daadwerkelijke veiling van de 3,5 GHz frequentieband.