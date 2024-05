Europese Defensieministers spreken in Brussel over militaire steun aan Oekraïne en versterken Europese defensie-industrie

Nederland steunt initiatieven om de militaire steun aan Oekraïne verder op te voeren en om de productiecapaciteit binnen de Europese defensie-industrie op te schalen. Lidstaten, het Europese Defensie Agentschap en de Europese Commissie moeten hierbij samen optrekken. Dit is volgens minister Kajsa Ollongren van groot belang om in Europa meer verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de eigen veiligheid. Dat zei ze vandaag tijdens een bijeenkomst van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) van defensieministers in Brussel. Hier kondigde ze ook aan dat Nederland voortouw neemt bij het leveren van een Patriot-systeem aan Oekraïne.

De Raad besprak, samen met de Oekraïense minister van Defensie Umerov en Navo-chef Jens Stoltenberg, de actuele stand van zaken in Oekraïne. Ollongren pleitte ervoor snel en meer militaire steun te leveren. Oekraïne heeft dringend behoefte aan luchtverdediging. Daarom wil Nederland met hulp van andere Patriot-bezittende landen op korte termijn een Patriot-systeem assembleren en doneren aan Oekraïne. Daartoe stelt Nederland zelf kerncomponenten uit eigen voorraad beschikbaar en heeft ander Europese landen opgeroepen componenten toe te voegen.

Nederland liet zich daarnaast positief uit over de Europese trainingsmissie EUMAM. Via dit initiatief hebben al bijna 50.000 Oekraïense militairen, specialistische en materieelgerelateerde trainingen gehad. Doel is om deze zomer 60.000 militairen te hebben opgeleid. Nederland levert een substantiële bijdrage aan deze trainingsmissie met trainers en stafofficieren op de trainingslocatie in Duitsland.