Nederland neemt voortouw in gezamenlijk leveren Patriot-systeem voor Oekraïne, roept landen op bij te dragen

Nederland heeft in kaart gebracht welke landen mogelijk onderdelen en munitie zouden kunnen bijdragen uit eigen voorraad. Minister van Defensie Kajsa Ollongren roept deze landen op bij te dragen aan het project.

Minister Ollongren: “We zijn in gesprek met landen om een Patriot-systeem bijeen te brengen en ook Oekraïense bemanningen te trainen. Met ons aanbod, en als andere potentiële partnerlanden onderdelen en munitie kunnen leveren, kunnen we Oekraïne op korte termijn voorzien van tenminste één compleet systeem.”

De Nederlandse regering is zich ervan bewust dat Patriot-systemen schaars zijn, maar wijst erop dat Oekraïne ook vecht voor Europa en dat de oorlogsvoeringcapaciteit, energieproductie en vitale infrastructuur van Oekraïne dagelijks aangevallen worden.

Minister Ollongren: “De secretaris-generaal van de NAVO verklaarde onlangs dat we als alliantie tijdelijk onder de minimale capaciteitseisen voor onze verdediging mogen gaan. Dus de ruimte voor die creativiteit is er. De industriële toeleveranciers hebben toegezegd de productie en levering van vervangende componenten te versnellen. Daar rekenen we op”.