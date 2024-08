Systemen komen weer op gang

Steeds meer systemen die vandaag zijn getroffen door de netwerkstoring worden hersteld. Daardoor kunnen de werkprocessen gefaseerd opstarten. Naar verwachting neemt dit nog enige uren in beslag.

De oorzaak is in beeld, meer informatie volgt wanneer hier volledige duidelijkheid over is.

Op dit moment is er geen indicatie dat het gaat om een actie van kwaadwillenden.