Prinsjesdag 2024

Op dinsdag 17 september 2024 komen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer bijeen in een Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Zijne Majesteit de Koning spreekt de Troonrede uit in deze Verenigde Vergadering. Daarna biedt de minister van Financiën in de plenaire zaal van de Tweede Kamer de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2024 aan.