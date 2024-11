Minister-president Schoof bij Benelux Top

Minister-president Schoof is dinsdag 26 november aanwezig bij de Benelux Top. Vanwege het Belgisch voorzitterschap van het Benelux Comité van Ministers (CvM) vindt de top dit jaar plaats in het Egmont Palace in Brussel. Deze jaarlijkse top staat onder meer in het teken van de politieke en regionale samenwerking tussen de Benelux (BNL) en Noordrijn-Westfalen (NRW).