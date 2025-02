Rijk investeert opnieuw in de regio: €244,3 miljoen voor 16 Regio Deals

Mona Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) zegt 244,3 miljoen toe aan 16 regio’s voor zesde ronde Regio Deals. In totaal wordt daarmee met ruim 80 Regio Deals € 1,85 miljard geïnvesteerd in het versterken van regio’s door heel Nederland.

De 16 geselecteerde voorstellen voor Regio Deals komen uit het hele land en zijn een mix tussen plattelandsgebieden, stedelijke omgeving, Caribisch Nederland en regio’s aan de randen van het land. Met deze Regio Deals wordt geïnvesteerd in bestaanszekerheid, leefbaarheid en gemeenschapszin om het leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verbeteren.

Mona Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: “Met deze krachtige impuls in 16 regio’s laten we zien: we geloven in de kracht van de regio. Als Rijk zetten we met deze investering in op het behouden van jong talent voor de regionale arbeidsmarkt, het versterken van de regionale economie, het vergroenen van de leefomgeving en een betere bereikbaarheid van voorzieningen.”

16 Regio Deals Geselecteerd voorstel Regio Deal Rijksbijdrage Noord-Drenthe € 15 miljoen Noordoost-Fryslân € 18 miljoen Eemsdelta € 8,5 miljoen Regio Foodvalley € 25 miljoen Regio FruitDelta Rivierenland € 22,5 miljoen Parkstad Limburg € 15 miljoen Noordoost-Brabant € 25 miljoen Zuid-Limburg € 10 miljoen Regio Waterland € 13 miljoen Vitale Wijken 2.0: Utrecht-Amersfoort € 20 miljoen Regio Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam € 8,3 miljoen Zeeuws-Vlaanderen/Zeeland € 13 miljoen Regio Groene Hart € 18 miljoen Sierteeltregio € 10 miljoen Voormalige Groeikernen Zuid-Holland (Capelle a/d IJsel, Nissewaard en Zoetermeer) € 10 miljoen Bonaire € 13 miljoen

Nu bekend is welke regio’s geselecteerd zijn maken Rijk en regio verdere afspraken en werken ze samen de voorstellen uit tot Regio Deals. Dat gebeurt in overleg met alle betrokken partijen: overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

€ 1,8 miljard voor Regio Deals

Dit is de zesde en laatste ronde Regio Deals; in vijf eerdere rondes zijn al meer dan 65 deals gesloten en in deze laatste ronde zijn 16 voorstellen geselecteerd. Voor de eerste drie rondes was € 950 miljoen beschikbaar, het budget voor de vierde, vijfde en zesde ronde was € 900 miljoen. In totaal is met ruim 80 Regio Deals € 1,85 miljard geïnvesteerd. Zo bouwen we aan sterke regio’s om goed te kunnen leven, wonen en werken.

Hoe werkt een Regio Deal?

Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s met plannen en ideeën om opgaven aan te pakken. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal €5 miljoen en maximaal €40 miljoen.

In de zesde ronde werden 27 voorstellen ingediend. Bij de beoordeling stond steeds de vraag centraal hoe de aanpak bijdraagt aan het versterken van de brede welvaart van inwoners en ondernemers in de betreffende regio.