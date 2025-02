Minister-president Schoof brengt bezoek aan minister-president Starmer van het Verenigd Koninkrijk

Minister-president Schoof brengt donderdag 6 februari in Londen een bezoek aan minister-president Starmer van het Verenigd Koninkrijk.

Tijdens de ontmoeting in de ambtswoning van de Britse premier zal onder meer gesproken worden over de goede samenwerking tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld op het terrein van energie en innovatie. Andere onderwerpen op de agenda zijn de oorlog in Oekraïne, geopolitieke ontwikkelingen en migratie.