Mobiel laboratorium helpt Oekraïne oorlogsmisdaden te onderzoeken

Oekraïne kan op korte termijn gebruik maken van een mobiel onderzoekslaboratorium om oorlogsmisdaden te onderzoeken. Defensie doneert hiervoor een Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory (JDEAL). Een delegatie uit Oekraïne tekende vandaag het contract voor de overdracht. Nederland levert hiermee een bijdrage aan het tegengaan van straffeloosheid en onderzoek naar oorlogsmisdrijven in het door oorlog geteisterde land.

JDEAL is een mobiel laboratorium dat uit 13 containers bestaat. Daarin staan allerlei middelen om op locatie forensisch en technisch opsporingswerk te doen. Zoals het onderzoeken van vingerafdrukken, het analyseren van DNA-sporen en het uitlezen van mobiele telefoons.

Het mobiele lab is makkelijk te vervoeren en binnen enkele dagen inzetbaar. Een team van onderzoekers uit Oekraïne is de afgelopen periode in Nederland opgeleid om te werken met het laboratorium. De bedoeling is dat het Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute er gebruik van gaat maken. Dit is een forensisch instituut en valt onder het Oekraïense ministerie van Justitie. Het lab gaat zo snel mogelijk op transport naar Kyiv.

Civiele donatie

Het gaat in dit geval niet om een militaire, maar een civiele donatie van Defensie. Het toont het belang dat het kabinet hecht aan het onderzoeken van oorlogsmisdrijven in Oekraïne. Nederland levert hiervoor al op meerdere vlakken een bijdrage. Dat gebeurt bijvoorbeeld met de inzet van forensische opsporingsteams van de Koninklijke Marechaussee in Oekraïne. Zij doen onderzoek onder de vlag van het Internationaal Strafhof (ICC). Defensie draagt ook met andere middelen en op financieel vlak bij.

European Defence Agency

JDEAL is een samenwerkingsproject van de European Defence Agency, die initiatieven op het gebied van internationale samenwerking ondersteunt. JDEAL is een Nederlands initiatief. Het is een effectief voorbeeld van internationale, innovatieve samenwerking op het gebied van sporenonderzoek.