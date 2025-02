Gerealiseerde Nederlandse militaire steun Oekraïne bijna € 6 miljard

De totale waarde van de gerealiseerde Nederlandse militaire steun aan Oekraïne is opgelopen tot bijna € 5,88 miljard. Dit is het bedrag tot 4 februari. De steun bestaat uit materieel en goederen. Dat schrijft minister Ruben Brekelmans in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit is € 2,12 miljard meer dan in september 2024. Nederland leverde onder meer F-16 gevechtsvliegtuigen, gevechtsvoertuigen en luchtverdedigingssystemen.

Daarnaast bezorgde Nederland drones en radars, munitie voor tanks en artillerie en individuele wapens, zoals mitrailleurs. Ook gingen er bijvoorbeeld quads en Mercedes-Benz jeeps, medische spullen en rantsoenen naar Oekraïne.

Verder zette Nederland vorig jaar 255 militairen in Duitsland in en 350 in Verenigd Koninkrijk om Oekraïense militairen te trainen.

Industrie moet meer produceren

Oekraïne heeft een acute behoefte aan grote hoeveelheden militair materieel. De hoge vraag zorgt ervoor dat de prijzen snel stijgen. Ook duurt het langer voordat spullen worden geleverd. De productie van wapens en voertuigen gaat niet snel genoeg om aan de grote vraag te voldoen. Nederland wil daarom dat de defensie-industrie meer produceert. Defensie zet zich op verschillende manieren in om de productiecapaciteit van de defensie-industrie op te schalen, zoals via het Drone actieplan.

Ondanks de uitdagingen blijft Nederland Oekraïne helpen. Samen met Europese partners zoekt het naar manieren om de steun te blijven geven.