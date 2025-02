Huurprijsbeleid 2025-2026: informatie over de uitvoering

Vandaag is er een circulaire gepubliceerd voor gemeenten, woningcorporaties, verhuurders en huurders(organisaties). Deze bevat informatie over het huidige huurprijsbeleid en praktische informatie over hoe deze regels goed toegepast moeten worden. De circulaire gaat onder meer over de maximale toegestane huurverhoging, maximale huurprijsgrenzen in het WWS en de liberalisatieregeling voor en na de invoering van het middensegment per 1 juli 2024.