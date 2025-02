Kabinet start aanbesteding exportkredietverzekering

De Algemene Rekenkamer oordeelde in 2023 dat de huidige uitvoering van de exportkredietverzekeringen onrechtmatig is, omdat deze nog niet is aanbesteed. Deze onrechtmatigheid moet worden opgelost. De afgelopen maanden heeft het kabinet meerdere opties verkend om deze onrechtmatigheid op te lossen. Hieruit bleek dat een aanbesteding de beste optie is.

Zekerheid, rust en innovatie

Sinds 1932 is Atradius Dutch State Business (ADSB) de uitvoerder van de exportkredietverzekering (ekv) in Nederland. De Raad van State oordeelde in 2007 dat op de uitvoering van deze verzekering de Europese aanbestedingsrichtlijnen en de Aanbestedingswet van toepassing zijn. Dat is eerder niet gebeurd, waardoor de huidige uitvoering onrechtmatig is.

Het kabinet heeft de afgelopen maanden meerdere opties verkend om de onrechtmatigheid op te lossen. Uit deze verkenning blijkt dat aanbesteden de beste optie is. Aanbesteden biedt de meeste zekerheid en rust voor de uitvoering van de ekv. Een eerder gehouden marktconsultatie maakte daarnaast duidelijk dat meerdere partijen geïnteresseerd zijn om de ekv aan te bieden. Volgens het kabinet kan concurrentie leiden tot meer efficiëntie en innovatieve diensten. Na de aanbesteding zal de ekv-uitvoering uiteraard worden gemonitord door de betrokken ministeries.

Voorbereiding

Op dit moment bereidt het ministerie de aanbesteding voor met behulp van experts. Het ministerie betrekt hier, voor zover juridisch mogelijk, ook bedrijven en NGO’s bij. Voor de zomer stuurt het kabinet een update over de stand van zaken rond de aanbesteding naar de Tweede Kamer.

Continuïteit blijft gewaarborgd

Het kabinet hecht grote waarde aan de continuïteit van de huidige dienstverlening voor bedrijven die er gebruik van maken. De keuze voor een aanbesteding heeft geen gevolgen voor de huidige overeenkomsten tussen de Staat en Atradius Dutch State Business (ADSB), de huidige aanbieder van de ekv. De Staat komt de juridische verplichtingen uit deze overeenkomsten na. Dit geldt ook voor de polissen die ADSB namens de Staat heeft afgesloten of dat in de toekomst nog zal doen.

Exportkredietverzekering

Export is essentieel voor Nederland. Het is een belangrijke motor voor economische groei, banencreatie en inkomsten, aangezien een groot deel van het nationale inkomen afkomstig is van de handel met het buitenland. Bovendien versterkt export de internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven en stimuleert het innovatie en samenwerking op wereldniveau. Commerciële verzekeraars bieden in veel gevallen geen dekking wanneer het om hoge bedragen, lange looptijden of landen met onstabiele politieke situaties gaat. In dat geval kunnen ondernemers terecht bij de exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid.