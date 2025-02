Voorstel Wet bestrijden energieleveringscrisis in consultatie

Hoewel de vraag naar aardgas daalt, speelt gas nog steeds een cruciale rol in de Nederlandse energievoorziening. Nederland heeft een goed functionerend gassysteem en kent waarborgen om plotselinge verstoringen op te vangen. Bij een ernstige verstoring kan aanvullend overheidsingrijpen nodig zijn. Met het voorstel voor de Wet bestrijden energieleveringscrisis (wbe) wil het kabinet de weerbaarheid van het gassysteem verbeteren en een duidelijk kader opstellen op welke manier de overheid kan ingrijpen als dat nodig is. Het wetsvoorstel ligt vanaf vandaag ter consultatie.

De Europese interne gasmarkt is onderling sterk verbonden. Op Europees niveau zijn in de verordening gasleveringszekerheid afspraken gemaakt hoe lidstaten de weerbaarheid van hun gassysteem waarborgen en hoe zij omgaan met een (dreigende) gascrisis. Met dit wetsvoorstel geeft Nederland invulling aan deze afspraken en wordt de uitvoering ervan verbeterd. In de eerste plaats door het functioneren van gassysteem in normale omstandigheden te versterken. Voorbeelden zijn maatregelen voor het vullen van gasopslagen en het expliciteren van de verantwoordelijkheid van leveranciers om de levering aan hun eindafnemers te verzorgen, ook onder meer extreme omstandigheden (zoals een periode van extreme kou). Dit gebeurt via wijzigingen van de Energiewet en de Mijnbouwwet. Daarnaast voorziet het voorstel in bevoegdheden om snel en effectief maatregelen te kunnen treffen in tijden van een (dreigende) energiecrisis. Het gaat daarbij met name om de maatregelen uit het Bescherm- en Herstelplan Gas. Dit gebeurt in de Wet bestrijden energieleveringscrisis.

Het wetsvoorstel is al langer in voorbereiding en staat los van de huidige ontwikkelingen op de gasmarkt. Naar verwachting kan de wet op 1 januari 2027 in werking treden.

Reageren op het wetsvoorstel kan tot en met 26 maart 2025 via www.internetconsultatie.nl/wbe.