Permanent Adviescollege toetsing regeldruk een feit

Minister Beljaarts (Economische Zaken): “Onnodige regeldruk aanpakken betekent niet alleen dat we kritisch kijken naar de regels die we al hebben. Maar vooral ook dat we onnodige regeldruk in de toekomst weten te voorkomen. Erger voorkomen is precies waar het ATR voor is opgericht. Met deze wet wordt het ATR permanent en kan het met een groter mandaat toezien op betere regelgeving. Dit is hard nodig want ondernemers zijn veel tijd, geld en energie kwijt aan regeldruk wat weer een rem zet op onze economische groei. Daarom is het bestrijden van onnodige regeldruk een van de speerpunten van dit kabinet.’’