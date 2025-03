Minister-president Schoof ontmoet minister-president Frieden en Eerste Minister De Wever in Luxemburg

Minister-president Schoof brengt dinsdag 11 maart een bezoek aan Luxemburg voor een ontmoeting met minister-president Frieden van Luxemburg en Eerste Minister De Wever van België.

Tijdens de ontmoeting wordt onder meer gesproken over de oorlog in Oekraïne, de geopolitieke ontwikkelingen en de samenwerking in de Benelux. In aanloopt naar de Europese Raad van eind maart staat ook de Europese samenwerking en actuele Europese onderwerpen op de agenda.