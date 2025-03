Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen start 1 juli met € 100 miljoen

Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen (NFBK) start 1 juli 2025 met een budget van € 100 miljoen. Het kabinet stelt € 30 miljoen extra beschikbaar bovenop het eerdere budget van € 70 miljoen. Het fonds biedt ontwikkelaars ondersteuning om woningen voor een lagere prijs dan de marktwaarde te kunnen verkopen aan starters. De maximale kopersondersteuning per woning is € 70.000. Starters met een middeninkomen hebben zo meer kans om een nieuwbouwwoning te kopen.

Minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening informeert de Tweede Kamer per brief over de start van het fonds. De uitvoerders van het fonds, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en Stichting OpMaat, richten het fonds de komende maanden verder in. Het geld wordt in tranches van tussen de € 10 en 25 miljoen beschikbaar gesteld aan ontwikkelaars. Het fonds is revolverend, wat betekent dat het geld terugvloeit naar het fonds wanneer starters hun woning weer verkopen. Zo blijft het budget beschikbaar voor toekomstige starters.

Verkenning private financiering en inzet Caribisch Nederland

Na de start van het NFBK gaan het ministerie, SVn en Stichting OpMaat in gesprek met pensioenfondsen, verzekeraars en de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Doel hiervan is om te verkennen of het fonds kan worden uitgebreid met private financiering. Daarnaast wordt gekeken of een vorm van kopersondersteuning ook voor Caribisch Nederland kan worden ingezet. Er wordt onderzocht of dit praktisch mogelijk zou zijn en of een fonds past bij de lokale context.

De laatste ontwikkelingen en de precieze datum van openstelling zijn te volgen via de website van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen.