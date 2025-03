Nieuwe snelle boten voor marine en landmacht

Defensie schaft 13 snelle vaartuigen aan. Ze vervangen de huidige Frisc’s. De Haas Shipyards in Rotterdam bouwt de zogeheten Future Fast Interceptors (FFI). De contracten werden 10 maart 2025 ondertekend.

De nieuwe boten zijn moderner, sneller en zwaarder bewapend dan de Frisc’s (fast raiding interception and special forces craft). Ze beschikken bovendien over een verbeterd sensor- en communicatiesysteem. Ook zijn ze minder goed te detecteren voor de vijand. Daarnaast ligt de focus op het verlagen van de fysieke belasting van het personeel. Innovaties in romp en stoelen verzachten harde schokken bij snelheid in combinatie met hoge golfslag.

De Future Fast Interceptors (FFI) komen in de inventaris bij eenheden van de landmacht. Maar de Maritime Special Operations Forces (Marsof) van het Korps Mariniers nemen het merendeel in gebruik. De vaartuigen zijn bedoeld voor boarding- en andere speciale operaties in het hoogste geweldspectrum.

Maritieme industrie

Hoewel geen doorslaggevende factor, draagt de keuze voor een Nederlandse leverancier bij aan de stimulering van de ‘eigen’ maritieme industrie. De Haas Shipyards levert de 13 vaartuigen naar verwachting binnen 3,5 jaar.