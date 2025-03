Bezuinigingen hadden grote impact op militaire gezondheidszorg

Bezuinigingen bij de Militaire Gezondheidszorg (MGZ) hebben een negatieve impact op de kwaliteit van zorg gehad. Dat staat in het eindrapport van de beleidsdoorlichting van de MGZ over de periode 2011-2021. Staatssecretaris Gijs Tuinman onderschrijft de conclusies, meldt hij vandaag. Met de inzichten wil hij de kwaliteit en kwantiteit weer op peil brengen.

efensie moest in 2011 een flinke bezuinigingsslag maken. Ook de MGZ kreeg hiermee te maken. Zo werd onder meer de omvang met 23% teruggebracht. Dat terwijl de militair geneeskundige dienst destijds toch al bescheiden van omvang was en beperkt budget had. Dat de zorg hiermee kwaliteit zou inboeten, was voorzien.

De bezuiniging is behaald, maar de herstructurering die hiermee gepaard ging, leverde niet het gewenste effect op. Zo bleek de capaciteit niet goed afgestemd op de behoefte. Ook de kwaliteit zelf was een punt van zorg, vooral die van de operationele geneeskundige behandel- en afvoerketen. Zo ontbrak het aan een operationeel normenkader en een kwaliteitsmanagementsysteem.

Mogelijkheden voor herstel

De resultaten en inzichten van de beleidsdoorlichting helpen bij het verder verbeteren van de kwaliteit, doeltreffendheid en de doelmatigheid van de MGZ. Inmiddels is de weg naar boven wel gevonden. Zo is het programma MGZ 2020 afgerond. Ook de Defensienota’s 2022 en 2024 bieden mogelijkheden voor herstel en versterking. Wel is duidelijk dat het nog een tijd duurt voor de MGZ de 3 hoofdtaken van de krijgsmacht gelijktijdig kan ondersteunen.

“Defensie is nog altijd aan het herstellen van de bezuinigingen”, schrijft Tuinman aan de Kamer. “Het doel is dat we met een functionerend operationeel gezondheidszorg bijdragen aan de fysieke en mentale component van de krijgsmacht. Hiermee versterken we het vertrouwen van militairen en burgers in de geneeskundige keten. Dat in het geval je iets mocht overkomen ervoor je wordt gezorgd.” Het draagt daarmee volgens de staatssecretaris bij aan de gevechtskracht van de krijgsmacht.

Defensie en de Auditdienst Rijk voerden de beleidsdoorlichting uit. Onafhankelijke deskundigen zorgden voor begeleiding. Zij bekeken vooral of het beleid over de periode 2011-2021 doeltreffend en doelmatig was.