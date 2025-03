Kabinet komt met ambitieuze voorstellen voor Europese kapitaalmarktunie

Nederland en andere landen in de Europese Unie staan voor grote en fundamentele uitdagingen: onze economie moet innovatiever, productiever en concurrerender worden. Alleen dan kunnen we in de toekomst onze welvaart behouden. Er vertrekken op dit moment teveel jonge, innovatieve bedrijven uit Europa. Dat komt onder meer omdat ze moeilijk financiering kunnen vinden buiten banken om. En terwijl Europese consumenten veel sparen wordt dit geld onvoldoende in Europese bedrijven geïnvesteerd. Deze trend wil het kabinet keren. Minister Heinen (Financiën) heeft daarom vandaag, mede namens minister Beljaarts (Economische Zaken) de kabinetsinzet voor de versterking van de kapitaalmarktunie met de Tweede Kamer gedeeld. Het kabinet komt met concrete voorstellen vanuit Nederland om de Europese economie te versterken.

Minister Heinen: „De sleutel voor onze groei ligt in Europa. Er is genoeg kapitaal, maar dit moet wel geïnvesteerd worden. Een goed werkende kapitaalmarktunie is hiervoor cruciaal. Dit is in het belang van de Nederlandse economie: bedrijven en burgers profiteren hiervan.”

Op dit moment is de interne markt gefragmenteerd. Ieder land binnen de EU heeft een eigen kapitaalmarkt met eigen regels om te investeren en te beleggen. Binnen de EU vloeit geld daardoor moeilijk van land naar land. Veel jonge, innovatieve bedrijven vertrekken om te groeien uit Europa, onder meer omdat ze moeilijk financiering kunnen vinden buiten banken om. Ze nemen dan hun kennis en innovatie mee. Dit is niet goed voor de Nederlandse en Europese economie. Het kapitaal is wel aanwezig: Europese consumenten sparen veel, maar er zijn te weinig mogelijkheden om dit geld te investeren in Europese bedrijven. Versterking van de Europese kapitaalmarktunie is volgens het kabinet daarom cruciaal. Het kabinet zet daarom in op verbetering op drie vlakken:

Sterker Europees toezicht op de kapitaalmarkt Meer en divers aanbod van kapitaal voor financiering van bedrijven Overal in de EU gelijkere regels voor een goede werking van de interne markt

Op elk van deze gebieden stelt het kabinet acties voor. Zo pleit het kabinet voor versterking van het directe Europees toezicht op grensoverschrijdende activiteiten. Dit maakt de kapitaalmarkt aantrekkelijker. Verschillen in de uitvoering van het toezicht tussen EU-landen leiden nu tot onduidelijkheid, onnodige regeldruk en extra kosten voor de financiële sector, en dus voor burgers en bedrijven.

Het kabinet wil daarnaast dat er meer en diverser aanbod van financiering voor bedrijven beschikbaar komt, bijvoorbeeld door meer investeringen in durfkapitaal voor jonge techbedrijven door de Europese Investeringsbank (EIB) en versterking van pan-Europese investeringsfondsen zoals het European Tech Champions Initiative (ETCI), waar Nederland ook financieel aan bijdraagt.

Ook wil het kabinet het makkelijker maken om (spaar)geld in andere Europese landen te investeren of te beleggen. Het kabinet pleit daarom voor ontwikkeling van een EU-beleggingsrekening waarop landen nationaal fiscale voordelen kunnen bieden. Daarmee kunnen beleggers gemakkelijker investeren in Europese bedrijven, bijvoorbeeld via beleggingsfondsen en exchange traded funds (ETFs).

Tot slot wil het kabinet in Europa oplossingen vinden om ongerechtvaardigde barrières in de regelgeving weg te nemen en de interne markt te versterken. Kapitaal stroomt nu nog niet altijd naar de juiste plek, door verschillen in regels over faillissementen of jaarverslaggeving. De Europese kapitaalmarkt is hierdoor gefragmenteerd, en dit leidt tot hogere kosten voor ondernemers en investeerders.