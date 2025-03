Nationaal Reparateursregister officieel van start

Vaker apparaten herstellen in plaats van weggooien. Dat is het doel van het Nationaal Reparateursregister. Dit register werd vandaag gelanceerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en brancheorganisatie Techniek Nederland. Het register maakt het voor consumenten eenvoudiger om apparaten te laten repareren door een erkend en vakbekwaam reparatiebedrijf. In het register zijn [PM] geregistreerde reparateurs te vinden van onder meer wasmachines, was-droogcombinaties, koelkasten en vriezers, beeldschermen en vaatwassers.

Jaarlijks 450 miljoen kilo elektronica-afval

Staatssecretaris Chris Jansen (Milieu en OV): 'In Nederland gooien we jaarlijks 25 kilo per persoon aan elektronica weg. In totaal is dat een berg van 450 miljoen kilo per jaar. Vaak is dat onnodig afval. Consumentenelektronica kan langer meegaan als reparatie de norm wordt. Zo verbruiken we minder grondstoffen die we weer op een andere plek kunnen inzetten.'

Repareren wordt gewoon

Ook Martin Hof, branchemanager consumentenelektronica bij Techniek Nederland, vindt dat repareren gewoon moet worden: ‘Steeds meer consumenten beseffen dat we zuiniger moeten omgaan met onze apparaten. Repareren is meestal goedkoper dan nieuw kopen én beter voor het milieu. Met het Nationaal Reparateursregister vind je eenvoudig een vakkundig reparatiebedrijf.’

Garantievoorwaarden

In het Nationaal Reparateursregister is ook informatie te vinden over de garantievoorwaarden die gelden voor consumentenelektronica. De website biedt ook praktische gegevens over circulaire initiatieven, zoals Repair Café’s, circulaire ambachtscentra, kringloopwinkels en WeCycle, de inzamelaar van elektronisch afval.

Right to Repair

Met het register geven de overheid en de elektronicabranche invulling aan 'Right to Repair'. Deze Europese wetgeving moet het voor consumenten eenvoudiger maken om consumentenelektronica te laten repareren. Nederland is het eerste land in Europa met een officieel register dat wordt gesteund door de overheid en de reparatiebranche.