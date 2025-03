Nederland start fonds om plek te bieden aan internationale topwetenschappers

Internationale topwetenschappers die in Nederland hun werk willen voortzetten, zijn welkom in ons land. Dat is de boodschap die minister Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wereldwijd af wil geven. Hij heeft wetenschapsfinancier NWO gevraagd zo snel mogelijk een programma op te zetten waarmee de beste wetenschappers naar ons land kunnen worden getrokken. Dat schrijft minister Bruins vandaag aan de Kamer.

Topwetenschappers

Minister Bruins: “De wereld verandert. Spanningen nemen toe. We zien dat steeds meer wetenschappers op zoek gaan naar een andere plek om hun werk te kunnen doen. Ik wil dat meer internationale topwetenschappers dat hier komen doen. Topwetenschappers zijn immers goud waard voor ons land en voor Europa.”

Fonds bij NWO

Bruins heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gevraagd zo snel mogelijk een fonds in te richten waarmee excellente onderzoekers wetenschappelijk talent kan worden geworven om hier te komen werken. Bijvoorbeeld in de vorm van een beurs. Dat moet ervoor zorgen dat wetenschappers geld hebben om hier te kunnen leven en in Nederland aan een Nederlandse kennisinstelling hun onderzoek continueren.

De details van het fonds zijn nog niet bekend, maar Bruins wil het fonds wel vast aankondigen omdat op dit moment wetenschappers nadenken waar zij hun carrière willen vervolgen. Het is belangrijk dat zij daarbij ook aan Nederland denken. Ook in andere Europese landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje en België wordt initiatief genomen om internationaal wetenschappelijk talent binnen te halen.

Niet alleen voor Nederlanders

Een paar uitgangspunten van het fonds zijn al duidelijk. Zo komen niet alleen Nederlanders die werken in het buitenland in aanmerking. Bruins wil de regeling openstellen voor internationaal talent van topniveau, ongeacht nationaliteit. Ook wil Bruins dat het fonds zo snel mogelijk open gaat zodat een sterk signaal wordt gegeven dat topwetenschappers welkom zijn in Nederland. De ambitie is om met dit fonds enkele tientallen topwetenschappers naar Nederland te halen. Bruins verwacht samen met NWO in de komende weken duidelijkheid te kunnen geven over de financiële invulling, de startdatum van het fonds en de precieze voorwaarden waar wetenschappers aan moeten voldoen.