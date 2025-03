Kabinet voorkomt regeldruk ondernemers door aanscherpen Bedrijfseffectentoets

Nieuwe wetten en regels mogen niet zorgen voor een nog hogere regeldruk voor ondernemers. Daarom scherpt het kabinet op voorstel van minister Beljaarts van Economische Zaken de zogenoemde Bedrijfseffectentoets aan. Rekening houden in nieuwe wetten en regels met het mkb is daardoor niet meer de uitzondering, maar de norm. Zo gaat voor rapportageverplichtingen voor bedrijven het ‘nee, tenzij’-principe gelden.

Minister Beljaarts: “Bedrijven zijn te veel tijd, geld en energie kwijt aan regeldruk. Het voorkomen van onnodige regeldruk bij ondernemers moet daarom al zo vroeg mogelijk meewegen bij nieuw beleid. Namelijk al op het moment van het maken van regelgeving op de ministeries. Specifiek zetten we nu een extra structurele stap voor de kleinste bedrijven. Zo moet altijd expliciet worden afgewogen of zij een uitzondering of lichtere verplichtingen kunnen krijgen.”

Wijzigingen in de Bedrijfseffectentoets

De belangrijkste wijzigingen in de Bedrijfseffectentoets zijn:

Bij rapportageverplichtingen gaat het ‘nee, tenzij’-principe gelden.

Als er verplichtingen in wet- of regelgeving worden opgenomen, wordt het uitgangspunt dat ondernemers deze binnen de eigen mkb-onderneming moeten kunnen uitvoeren, ook in kleine ondernemingen.

Er moet expliciet worden afgewogen of er een uitzondering of lichtere uitwerking moet gelden voor relatief kleine bedrijven met weinig personeel.

De zoveel mogelijk ingevulde Bedrijfseffectentoets moet voorafgaand aan de advisering naar het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) worden gestuurd. Begin maart heeft de Tweede Kamer ingestemd met de permanente status en met meer bevoegdheden voor het ATR, waaronder de verplichting om het ATR structureel en vroegtijdig bij de voorbereiding van nieuwe regelgevingsvoorstellen te betrekken. Dit zal naar verwachting positieve gevolgen hebben op regeldruk.

Met de vernieuwde Bedrijfseffectentoets wordt bij de nationale uitwerking van Europese regelgeving een lastenluwe implementatie de standaard en hiervan afwijken vraagt een duidelijke onderbouwing.

Nieuwe mkb-indicatorbedrijven

Gelijktijdig met de vernieuwing van de Bedrijfseffectentoets zijn ook de resultaten van de nieuwe mkb-indicatorbedrijvenonderzoeken gepubliceerd. Met de nieuwe onderzoeken wordt het totaal van mkb-indicatorbedrijven uitgebreid van 6 naar 9. De nieuwe onderzochte sectoren zijn de chemische maakindustrie, de automotive-sector en de financiële adviessector.

Een mkb-indicatorbedrijf is een fictief bedrijf in een bepaalde sector waar zoveel mogelijk wet- en regelgeving voor geldt. Door deze wet- en regelgeving te analyseren wordt in kaart gebracht hoeveel tijd en geld ondernemers hieraan kwijt zijn. Ook wordt de werkbaarheid van regels onderzocht en bekeken of deze aansluiten bij de bedrijfsvoering. De resultaten helpen om effectief regels aan te pakken die slecht uitvoerbaar zijn.

De belangrijkste conclusies uit de nieuwe onderzoeken:

Op de indicatorbedrijven zijn 64 tot 80 wettelijke verplichtingen van toepassing, het merendeel hiervan is structureel.

De regeldrukkosten per jaar voor de mkb-indicatorbedrijven zijn circa € 494.000 in de chemische maakindustrie, circa € 54.000 in de automotive-sector en circa € 98.000 in de financiële adviessector.

De financiële adviessector kent de hoogste regeldrukkosten. Dit komt met name voort uit sectorspecifieke regeldrukkosten, deze beslaan 77% van het totaal aan regeldrukkosten.

Voor de twee andere sectoren zijn de sectorspecifieke regeldrukkosten ook hoger dan voor de sectoren uit de eerdere onderzoeken. Voor de chemische maakindustrie gaat het om 56% van de regeldrukkosten en voor de automotive-sector om 41%.

Deze resultaten worden door de Ministeriële Stuurgroep Ondernemingsklimaat, Regeldruk en Uitvoerbaarheid gebruikt om regeldruk verder aan te pakken.

De Tweede Kamer is over de nieuwe mkb-indicatorbedrijvenonderzoeken en de wijziging van de Bedrijfseffectentoets geïnformeerd door minister Beljaarts.

Minder druk met regels

Het aanpakken van onnodige regeldruk is voor dit kabinet een topprioriteit. Daarom heeft minister Beljaarts afgelopen december het Actieprogramma Minder Druk Met Regels gepresenteerd, waar de vernieuwing van de Bedrijfseffectentoets en uitbreiding van de mkb-indicatorbedrijven onderdeel van zijn.

Het kabinet wil met dit actieprogramma onnodige regeldruk voorkomen en bestaande knelpunten werkbaarder maken, zowel op nationaal als Europees niveau. Via het regeldruk-reductieprogramma worden bestaande knelpunten aangepakt om regeldruklasten te verlichten, zoals de CO₂-rapportageplicht voor werkgebonden personenmobiliteit en arbeidsomstandighedenwetgeving. Dit actieprogramma is een kabinetsbrede opgave om regelgeving eenvoudiger en effectiever te maken.