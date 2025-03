Defensie gaat samenwerking aan met zorgreservisten

Defensie kan burger zorgreservisten oproepen bij crises. Het ministerie begint daarvoor een samenwerking met de Nationale Zorgreserve (NZR). Bij dit netwerk zijn civiele (oud) zorgprofessionals aangesloten. Zij kunnen ingezet worden voor crises in Nederland, maar nu dus ook bij inzet van Defensie. Deze mensen wordt dan gevraagd of ze achtervang willen zijn in het geval medisch defensiepersoneel naar het buitenland moet.

“De wereld verschuift onder onze voeten”, zei Commandant der Strijdkrachten (CDS) generaal Onno Eichelsheim vandaag tijdens een bijeenkomst van de NZR. “En we moeten kijken waar de mogelijkheden en kansen liggen.” Een zo’n kans is de verdere samenwerking tussen Defensie en de NZR.

Blijvende scholing

Om die samenwerking vorm te geven, is er een pilot gestart. Daarbij vervangen zorgreservisten medische defensiemedewerkers. De reservisten voeren dan bijvoorbeeld medische keuringen uit. Ook vervangen ze eventueel doktersassistenten, verpleegkundigen en artsen bij de gezondheidscentra van Defensie.



“Defensie laat daarnaast militaire reservisten met een zorgachtergrond opnemen in de NZR-database”, zegt CDS Eichelsheim. “De samenwerking tussen NZR en Defensie is dus gebaseerd op wederkerigheid, met als doel de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving te vergroten."

5.000 mensen

Bij de NZR staan nu zo’n 4.000 zorgreservisten ingeschreven. Het streven is door te groeien naar 5.000, die in te zetten zijn bij crises. De NZR richt zich daarom op iedereen met een zorgdiploma, maar niet meer in de zorg werkt. NZR-directeur Charlotte de Schepper: “We hopen dat het nooit nodig is, maar we kunnen al deze mensen goed gebruiken."