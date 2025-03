Nederlands-Vlaamse regeringstop in Gent

Dinsdag 1 april 2025 komt een afvaardiging van de Nederlandse en van de Vlaamse regering bij elkaar in Gent. De regeringstop staat in het teken van de grensoverschrijdende samenwerking op tal van terreinen. Het is de zevende editie van de top, die over en weer in Nederland en Vlaanderen wordt gehouden.

Minister-president Schoof en de Nederlandse afvaardiging ontmoeten de Vlaamse minister-president Diependaele en de Vlaamse ministers dinsdagmiddag in de Boekentoren in Gent. Hier spreken de bewindspersonen elkaar tijdens verschillende bilaterale ontmoetingen. In het gesprek van minister-president Schoof en minister-president Diependaele zullen de oorlog in Oekraïne, concurrentievermogen, defensie industrie, en bilaterale samenwerking centraal staan.

De top wordt afgesloten met een gezamenlijk werkdiner.

Deelnemers aan de Nederlands-Vlaamse top zijn naast de beide ministers-presidenten:

Nederland:

Minister Hermans van Klimaat en Groene Groei

Minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat

Minister Beljaarts van Economische Zaken

Staatssecretaris Paul van Funderend Onderwijs en Emancipatie

Staatssecretaris Tuinman van Defensie

Staatssecretaris Nobel van Participatie en Integratie

Vlaanderen: