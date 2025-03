Veel rijbewijskeuringen niet langer verplicht

Het krijgen en houden van een rijbewijs wordt eenvoudiger voor mensen met autisme. Voor mensen met ADD en ADHD wordt onderzocht of een alternatief mogelijk is voor de huidige rijbewijskeuringen. Ook hoeven mensen na een psychose niet meer verplicht 6 maanden te wachten voordat ze gekeurd mogen worden.

Deze plannen meldt minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag aan de Tweede Kamer.

Minister Madlener: “Mensen met autisme, ADD of ADHD hebben vaker aangegeven dat zij de medische keuringen niet proportioneel vinden. Ik vind dat deze keuringen geen onnodig obstakel moeten zijn voor het rijbewijs, want autorijden is een vorm van vrijheid die je mensen niet zomaar wilt ontnemen. Tegelijkertijd hecht ik natuurlijk ook waarde aan de verkeersveiligheid. Met de voorgestelde maatregelen houden we het verkeer veilig én worden er minder verplichtingen opgelegd aan mensen.”

Bij medische keuringen voor het rijbewijs staat de verkeersveiligheid voorop. Het ministerie wil geen strengere eisen stellen aan rijbewijshouders dan strikt noodzakelijk is.

Voor mensen met autisme geldt dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat zij meer ongelukken veroorzaken of meer verkeersovertredingen begaan dan andere rijbewijshouders. Daarom wordt de medische keuring voor deze mensen volledig afgeschaft. Streven is om dit op 1 januari 2026 in te laten gaan, het CBR onderzoekt nu in opdracht van het ministerie hoe dit het best kan worden afgeschaft.

Voor mensen met ADD en ADHD geldt dat zij vaker dan gemiddeld betrokken zijn bij verkeersongelukken en verkeersovertredingen. Tegelijkertijd ziet het ministerie dat momenteel vrijwel iedereen door de bestaande keuring komt. Daarmee is de bestaande keuring een tijdrovend proces, terwijl het effect op de verkeersveiligheid niet duidelijk is. Het ministerie heeft daarom aan het CBR gevraagd om te onderzoeken hoe de keuringen voor mensen met ADD en ADHD kunnen worden aangepast. In het najaar van 2025 zal hierover meer informatie beschikbaar komen.

Tot slot volgt het ministerie het advies van de Gezondheidsraad om mensen die een psychose hebben gehad, niet langer verplicht 6 maanden te laten wachten op een medische keuring. Het moet voor hen mogelijk worden om die keuring ook eerder te doen. Het CBR en het ministerie overleggen hoe dit plan wordt uitgevoerd, een update hierover volgt eind 2025.